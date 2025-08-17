Decreto: Félix Antonio Reyna Echevarría sustituye a Homero Figueroa como director de Comunicación Gubernamental

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, mediante el cual dispuso cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

En la disposición, el mandatario designó a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

Reyna Echevarría es comunicador con experiencia en estrategia y gestión de medios. Ha fungido como vocero institucional en diversas dependencias del Estado, donde se ha destacado por su capacidad en la coordinación de equipos y el diseño de campañas de comunicación pública.

El nuevo funcionario sustituye a Homero Figueroa, quien ocupaba el cargo desde 2021, en reemplazo de Milagros Germán.