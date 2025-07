Defender enfáticamente los recursos naturales

El tratamiento objetivo de los hechos que en diversos grados impactan negativamente a los recursos naturales no impide reconocer la prioridad que ya reviste adherirse desde los ejercicios informativos al objetivo de defenderlos con todo énfasis, exponiendo detalles e identificando autores, a distancia o directos, visibles o no, de prácticas destructivas. Desde esta función de compromisos con la colectividad y sus intereses supremos, la prensa dominicana no puede menos que, como parte misma de la nación, contribuir resueltamente a la preservación de este gran patrimonio. Con oportuna asunción de responsabilidades , y desde el seno mismo de la profesión periodística, emerge ya el reclamo de conducir con permanencia la cobertura de los temas que tienen que ver con la subsistencia de los elementos que hacen posible la disponibilidad de condiciones imprescindibles para la vida, crucialmente amenazadas en este momento. Una narrativa destinada a mantener en el primer plano los retos que plantea el arraigado tratamiento irresponsable que reciben riquezas esenciales como el agua, el suelo, la flora y la fauna que deben ser aprovechados sin amenazar sus existencia para futuras generaciones.

Es profundo el vínculo de estos recursos con el bienestar social y la sostenibilidad de todas las manifestaciones de vida en el planeta. La entidad internacional «Climate Clock» dramatiza con un conteo regresivo la trascendencia del agotamiento de elementos y materiales en que se asienta la población mundial que dejarían de ser suficientes si persisten los actuales modos de producción y consumo divorciados del equilibrio que les garantice el porvenir. En algún momento, que quizás no está muy lejos, desaparecería la posibilidad de conservar y renovar gran parte de lo que existe en la naturaleza. Por de pronto, resta poco tiempo para que la temperatura global supere los 1.5 grados centígrados que antes de acentuarse los daños predominaban en el hábitat común de las generaciones. Para los expertos, la oportunidad de armonizar la relación del género humano con todo lo que le rodea y es obligado convivir, todavía permanece. Pero, probablemente, no por mucho tiempo más.