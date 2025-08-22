Defensa acusa al MP de entorpecer juicio

Habla Carlos Balcacer, abogado de Jean Alain.


La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez responsabilizó ayer a la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) del retraso del juicio fondo contra su cliente, al solicitar la fusión del expediente del imputado Juan Asael Martínez con el de los demás encartados en el proceso.

Explicó que el aplazamiento por cuarta vez, este miércoles, obedeció a que esa fusión generó una omisión en la aplicación del artículo 305 del Código Procesal Penal (referente a la preparación del debate).

“La Pepca ha entorpecido y dilatado este proceso desde el primer día y ya con más de cuatro años de retrasos, nos suman un retraso adicional de tres meses, por éstos haber solicitado y logrado la innecesaria fusión de un expediente de un imputado que el ciudadano Jean Alain Rodríguez no conoce y ni siquiera había visto antes”, dijo la defensa que encabeza Carlos Balcácer.

Aseguró que de no haber sido por esa “torpe” solicitud de la Pepca, “ya estaríamos avanzados en el juicio de fondo, demostrando no solo las falsedades, atropellos y violaciones al debido proceso, sino, también que el patrimonio del exprocurador Jean Alain Rodríguez es de origen lícito, como fuera reconocido por el juez de la audiencia preliminar”.

Puede leer: Exprocurador Jean Alain Rodríguez es impedido salir del país

Asimismo, recordó que también el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, “determinó que las dilaciones de este proceso habían sido causadas por el propio Ministerio Público y el Estado, quienes, entre otras tantas torpezas, solicitaron innecesarias prórrogas, ocultaron la carpeta fiscal y las pruebas a descargo, al grado de entregar las supuestas pruebas a cargo, en un disco duro defectuoso, repleto de documentos de otros casos, que el tribunal tuvo que ordenarles repararlo”.

