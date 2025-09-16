Defensa celebra 204 años países Centroamericanos

El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó ayer lunes una solemne ceremonia de izada de banderas por el 204 aniversario de la Independencia de los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Dijo que reafirma los lazos históricos, culturales y de integración que unen a República Dominicana con estas naciones.

Una nota expresa que en su condición de miembro activo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), el órgano reconoció con la Medalla al Mérito en distintos grados un total de 44 miembros de las Fuerzas Armadas dominicanas.

La CFAC es un organismo regional de cooperación militar creado en 1 997, que tiene como misión principal fortalecer la confianza mutua, la seguridad democrática y la cooperación en defensa entre los países que la integran: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, acompañado de los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, así como por diplomáticos acreditados en el país y delegaciones militares de las naciones e la CFAC. Fernández resaltó que estas distinciones no sólo reconocen el mérito individual de los militares dominicanos, sino que reflejan el compromiso de las Fuerzas Armadas con la paz, la seguridad y la integración regional.

Subrayó, además, que la gesta independentista de los países centroamericanos abrió el camino hacia la autodeterminación de los pueblos y que, hoy, ese espíritu se mantiene vivo a través de la cooperación. La ceremonia contó con la participación de Edwin Arias Chinchilla, Embajador de Costa Rica, Dania Elena Tolentino Membreño, Embajadora de El Salvador, Marlene Reynoso Urzúa, Ministro Consejera de Guatemala, José Antonio Lorenzana Reyes, Ministro Consejero de Honduras y un delegado de la Ministra Consejera de Nicaragua, Darling Ríos Munguía.