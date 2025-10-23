Defensa Civil evacúa personas en el Malecón de Santo Domingo por efectos de Melissa

Brigadas de la Defensa Civil Dominicana realizan desde tempranas horas de este miércoles operativos preventivos en varios sectores del Distrito Nacional, incluyendo el Malecón de Santo Domingo, con el propósito de evitar que ciudadanos se acerquen a la orilla del mar debido al fuerte oleaje provocado por la Tormenta Tropical Melissa en la costa caribeña.

Las labores fueron supervisadas por el subdirector ey encargado de operaciones del organismo naranja, Delfín Rodriguez y el director de la institución en el Distrito Nacional, Alexander Garcia, quienes explicaron que esto se desarrolló con el único objetivo de evitar la perdida de vidas ante los efectos del fenómeno.

“Mantenemos una vigilancia constante en toda la zona costera, orientando a las personas sobre el peligro de permanecer en áreas vulnerables en las provincias bajo alerta”, dijo Rodriguez.

Exhorta a la población a mantener la prudencia, no acercarse al litoral costero y seguir las informaciones oficiales emitidas por los organismos oficiales.