Defensa de coronela Ysabelisa propondrá a Pablo Ulloa como testigo en caso canódromo

La defensa de la coronela de la Policía, Ysabelita de los Santos, adscrita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), reveló que propondrán al defensor del pueblo Pablo Ulloa como testigo en el caso de presunta agresión que se escenificó en abril de este año en el Centro de Retención Vehicular, mejor conocido como el canódromo «El Coco».

Los abogados de la oficial acotaron, además, que, pese a que no han sido notificados de manera formal todavía, solicitarán toda la data del celular de los periodistas del periódico Listín Diario que estaban cubriendo el incidente la mañana del 11 de abril de este año.

Además, requerirán los videos que registró el dron que habría usado la comitiva que andaba con Ulloa. También, cómo se levantó la barrera que existe en el canódromo para el control de acceso y salida.

En convesación con Hoy Digital, el abogado de la coronela, Bunel Ramírez, aseguró en ese sentido que el defensor del pueblo «no tiene competencia» para entrar al centro donde la Digesett retiene los vehículos.

«El tema es que el juicio sea transparente, y todo lo que ocurrió salga. Nosotros queremos que lo que se ha publicado y lo que ellos (la Defensoría del Pueblo) tienen que no se ha publicado, nosotros la queremos todas», acotó el abogado.

Le puede interesar: Defensor del Pueblo preocupado por violencia en destacamentos

Ramírez criticó la posición de Ulloa respecto a los mecanismos para ejecercer sus funciones, e hizo un llamado al funcionario público a que se dedique a readecuar la ley del Defensor del Pueblo (19-01) «para que encuentre qué hacer».

«Él no tiene nada que hacer. Fíjate por ejemplo, que me da pena, el tema de una línea aéra que tenían los dominicanos, ya él se quería meter en eso (…). Que deje de estar haciendo shwos. Como defendor del pueblo no tiene nada que hacer, es una pena, esa institución no tiene sentido, porque en la mayoría de los países donde existe el defensor del pueblo no tienen una legislación como la nuetra», aseguró el abogado de la coronela de los Santos.

Hay fecha para el juicio

Se recuerda que el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 14 de septiembre próximo el juicio preliminar contra la oficial de la Policía y otros seis subalternos, quienes son señalados de agredir a Pablo Ulloa y a varios periodistas.

¿Qué sucedió?

El incidente se produjo cuando Ulloa penetró a las instalaciones del canódromo para supervisar denuncias de supuestas irregularidades que supuestamente allí se comenten en contra de los ciudadanos. Según varios videos que hicieron los reporteros apostados en el lugar, se puede ver cómo Ysabelita de los Santos y el defendor del pueblo intercambiron palabras y empujos, mientras personal de ambos bandos, se enfrentaron a los puños.

En tanto, de los Santos se mantiene en suspensión hasta que concluya el caso.