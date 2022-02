Defensa de Jean Alain Rodríguez elogia Nueva Victoria

El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez afirmó que la imputación a la que el Ministerio Público (MP) atribuye mayor peso, es la relativa a La Nueva Victoria, para minimizar el legado de transformación al sistema penitenciario nacional.

La Victoria: Defensa Jean Alain dice es mayor legado de transformación

Al hacerlo, realmente lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente.

Cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión lo que la PEPCA ha entorpecido con una falsa acusación.

Asimismo, confirman que las contrataciones iniciales se llevaron a cabo bajo un proceso diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo con lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas seis (6) empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.

El ex Procurador está privado de libertad sin haberse realizado la auditoría que indique si hubo irregularidades.

De igual manera, para auditar no hay que parar una obrar ni cerrar una institución generando millones de pesos en pérdidas al Estado, por cuyos graves daños deberá responder la PEPCA y no el ex Procurador ni la actual Procuradora al asumir correctamente las mismas y hasta mayores responsabilidades legales.