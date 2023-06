Tras darse a conocer esta semana detalles de las acusaciones sobre la distribución de alimentos en mal estado, en las diferentes cárceles del país, durante la gestión del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, la defensa del exfuncionario aseguró que la actual administración continuó contratando esos servicios, incluso pagándole mucho más.

Mediante comunicado, el cuerpo de abogados de Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta un proceso judicial por supuesta corrupción, señaló que la actual gestión de la Procuraduría General de la República, pagó RD$200 millones de pesos y luego otros RD$500 millones anuales más, a las mismas compañías suplidoras de alimentos, que se resaltan en el expediente acusatorio.

“El Ministerio Público presentó en su acusación que diversas empresas suplidoras de alimentos fueron constituidas por relacionados de Jean Alain Rodríguez cuando lo designan Procurador a partir del año 2016 y hemos probado que esas empresas fueron constituidas en los años 2012-2014, cuando el mismo estaba muy lejos de ser nombrado Procurador y que los casi 40 acusados por temas de alimentos, no mencionan y no conocen al ex Procurador”, señala el comunicado.

La defensa del imputado denunció una supuesta estrategia implementada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para desviar la atención de la población, ante las recientes auditorías publicadas por la Contraloría General de la República, que reseña supuestas irregularidades a lo interno de varias instituciones públicas.

“(El PEPCA) activa contrafuego para proteger al gobierno del reciente escándalo de irregularidades identificadas por la Contraloría General de la República. Utiliza novelesca historia de fraude en alimentos suplidos en las cárceles por empresas que también fueron contratadas por esta gestión, pero por RD$500 millones adicionales anuales, para los mismos 27,000 privados de libertad”, señala el comunicado distribuido y colgado en redes sociales.

Defensa de Jean Alain Rodríguez afirma que: «(El PEPCA) activa contrafuego para proteger al gobierno». Fuente externa

La misiva indica que “la PEPCA utiliza la lectura de esta acusación para desviar la atención de la ciudadanía frente a estos gravísimos escándalos lo que se evidencia al suministrar a la prensa informaciones sobre supuestos fraudes, en lugar de sustentar la acusación en el tribunal”.

La defensa, conformada por los abogados Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi, acusan a las autoridades de distribuir imágenes obtenidas del internet para enviar a los medios de comunicación, como parte del supuesto plan para desviar la atención pública.

“Al finalizar la lectura de la acusación enviaron a la prensa imágenes de alimentos sacadas de internet con supuestos gusanos para entretener, engañar y desviar la atención de los ciudadanos ante las gravísimas y bochornosas denuncias de irregularidades realizadas por la Contraloría General de la República en esta semana a diferentes instituciones del actual gobierno. En eso es que deberían concentrarse y no distrayendo a la población inventándose déficits en alimentos que no fueron ni adjudicados, ni suplidos ni recibidos por Jean Alain Rodríguez”, expresó Carlos Balcácer.

Defensa de Jean Alain Rodríguez acusa a las autoridades de distribuir imágenes obtenidas del internet. Fuente externa

Se recuerda que el exprocurador es acusado de acuerdo al MP, por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana, ejecutado hace justamente dos años.

Esta semana, salieron a la luz pública imágenes sobre supuesta distribución de alimentos podridos y con gusanos a los internos de diferentes recintos penitenciarios, acusaciones de las que se ha desligado el ex procurador, a través de su equipo de defensa, mientras se le sigue un proceso que se ha extendido por dos años y que le mantiene actualmente bajo arresto domiciliario, con grilletes en su pierna.