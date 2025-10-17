Defensor del Pueblo promueve identidad dominicana y diversidad cultural

De izquierda a derecha, la periodista Millizen Uribe y Benjamin Kelly descendiente de afroamericanos instalados en Samaná- Programa Migrantes

El Defensor del Pueblo se sumó a la difusión de la serie televisiva Migrantes, un proyecto de marca país que exalta la diversidad cultural y los valores de convivencia que definen a la sociedad dominicana.

La producción, bajo la conducción de la periodista Millizen Uribe y la dirección de Gelen Gil, muestra cómo comunidades procedentes de distintos países —entre ellos España, Haití, Venezuela, Japón, Colombia y Estados Unidos— han contribuido a enriquecer la identidad nacional a través de la cultura, la gastronomía, la economía y las tradiciones.

Desde su creación, el Defensor del Pueblo ha promovido la educación ciudadana en derechos fundamentales y la valoración de la diversidad como pilar del desarrollo humano. Al apoyar la difusión de Migrantes, la institución reafirma su visión de una República Dominicana abierta, solidaria y respetuosa de todas las personas.

Pablo Ulloa

Más que diversidad cultural, una ciudadanía informada

Además de exaltar la diversidad cultural, el proyecto Migrantes contribuye a la construcción de una ciudadanía más informada y empática.

A través de cada episodio, el público no solo conoce historias inspiradoras, sino que también se sensibiliza sobre la importancia de proteger los derechos de todas las personas, sin importar su origen.

En su segundo episodio, Migrantes relató la diversidad cultural de Samaná. En foto baile tradicional.

Esta iniciativa refuerza la visión del Defensor del Pueblo de una República Dominicana donde la diversidad es un motor de desarrollo y cohesión social.

El Defensor del Pueblo es una institución garante de derechos y promotora de la equidad.