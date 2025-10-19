Defensor del Pueblo y el INDRHI coordinan acciones para rescatar Laguna de Cabral junto a líderes comunitarios

Una mesa de trabajo analizará los aspectos técnicos y factores que influyen en la condición del afluente.

Barahona. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, intervino como mediador para facilitar el diálogo entre las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y productores agrícolas y pesqueros, debido a la situación de sequía que atraviesa la Laguna de Cabral, en la provincia Barahona.

Ulloa explicó que el encuentro se realizó a solicitud de los representantes comunitarios de la demarcación, quienes pidieron la presencia del director del INDRHI, Olmedo Caba, a fin de exponerle la situación que enfrentan cientos de familias debido al deterioro del afluente.

En ese sentido, puntualizó que durante la reunión quedó conformada una comisión de trabajo para consensuar los aspectos técnicos y definir acciones que conduzcan a una solución efectiva a la problemática que afecta a las partes involucradas.

Asimismo, el servidor público informó que el miércoles 22 de octubre, la comisión realizará una mesa de trabajo en la sede del órgano constitucional, integrada por técnicos del INDRHI, del Ministerio de Medio Ambiente, representantes de los productores y líderes comunitarios.

“La mesa técnica tendrá la responsabilidad de consensuar y coordinar un conjunto de acciones concretas, con el propósito de avanzar hacia una vía de solución participativa”, expresó el titular del organismo extrapoder.

De su lado, el director del INDRHI, Olmedo Caba, afirmó que en el próximo encuentro se analizarán todos los factores vinculados al estado de ese recurso natural y su impacto en las comunidades afectadas.

El funcionario agregó que se presentarán, de manera clara, las propuestas y alternativas a considerar, buscando siempre el consenso de las partes en torno al tema.

“Nos sentaremos a analizar una serie de acciones que garanticen que el manejo de la Laguna de Cabral tenga resultados positivos”, manifestó Caba.

Por su parte, los representantes de organizaciones, juntas de vecinos y localidades de Barahona, valoraron de manera positiva la intervención del Defensor del Pueblo, resaltando su papel como mediador en la búsqueda de soluciones conjuntas.