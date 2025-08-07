Defensor Público insta a abogados a defender la honestidad y la transparencia en los tribunales

Baní. -El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, instó a los abogados litigantes a trabajar guiados por la vocación la vocación de servicio, la disciplina, la honestidad, la transparencia y el acceso a la justicia.

Manifestó que esos son valores indispensables para tener un buen desempeño en los tribunales.

“El verdadero profesional escucha, analiza y mejora. Debe estar abierto a la mejora continua”, indicó.

El ejecutivo hizo el señalamiento durante la conferencia titulada “Estrategias de la Litigación Penal”, que pronunció para estudiantes de la carrera de Derecho del recinto de Baní de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

Valentín Santos habló en presencia del presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana y asesor de la UFHEC, magistrado Manuel Ramírez Suzaña.

Asimismo, instó a los estudiantes de término de Derecho de esa academia a realizar su pasantía en la Oficina de Defensoría Pública, para que fortalezcan su práctica académica.

Precisó que esas prácticas son realizadas en los tribunales, “donde el ambiente, los actores del sistema judicial y la presión del momento hacen la diferencia entre el aula y la vida profesional”.

Insistió en que el abogado litigante “debe estar preparado para tomar decisiones y debe actuar guiado por valores como la vocación de servicio, la disciplina, la honestidad, la transparencia y el acceso a la justicia”.

A la conferencia asistieron, también, el magistrado Milton Castillo, vicepresidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana y la magistrada Sonia Espejo, procuradora de Corte.

Igualmente, Osiris Disla, director de la Escuela de Derecho de la academia; María Corcino, directora de Postgrado de los campus Baní y La Romana, entre otras personalidades.

