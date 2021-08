Defensoría del pueblo crea departamento de Data para conocer situación de internos en cárceles

Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, reveló este lunes que se investigan más de diez casos con las mismas características del de Luis Peña Valdez, el hombre que duró 12 años en la cárcel de La Victoria sin haber sido procesado judicialmente.

“Se ha conversado de casos, ahora, tu sabes que por un tema de responsabilidad yo no puedo adelantarme hasta que no haga una investigación y pueda identificar. Van prácticamente más de diez casos”, dijo Ulloa, aunque aclaró que no se pueden revelar muchos datos.

Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5, dijo que se está realizando una unidad de Data Warehouse, que busca conocer las estadísticas y tener un censo real de los privados de libertad.

“Uno de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, por eso tenemos una unidad de pasantes del ITLA, se llama un Data Warehouse, eso es lo que va a permitir que nosotros tengamos todas las estadísticas que necesita el defensor del pueblo para poder tomar decisiones y más en una sociedad con una administración publica moderna que se tiene que basar en políticas públicas”, añadió.

Expuso además que su visita a la cárcel de Najayo Nuevo Modelo, no fue en específico a los imputados en el caso de corrupción denominado Anti-pulpo, sino que ha realizado y continuará realizando visitas a distintas penitenciarias del país, donde se reunirá con internos.

“Más Cerca” es una revista informativa que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por Studio 88.5 FM, Ruta 66TV, Tele Cibao HD canal 118/ WindTveo, Circuito Tele-Duarte canal 49. En Estados Unidos por TV Quisqueya 1096 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canada y Puerto Rico.