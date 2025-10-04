Déficit fiscal Gobierno en 9 meses es RD$134,600 MM



El déficit fiscal del Gobierno en los primeros nueve meses de este año ascendió a RD$134,600 millones, lo que representa el 1.7 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Según el reporte de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto, el desbalance fue producto de RD$928,445. 9 millones en ingresos y de solo RD$1,063,046. 6 en gastos.

En el presupuesto vigente está registrado un déficit fiscal de RD$ 274,209.8 millones; en el presupuesto inicial se había estimado en RD$242,869.9 millones.

El pago de intereses de la deuda pública fue de RD$217,641. 3 millones, para un 2.7% del PIB. En el presupuesto vigente asciende a RD$295,128.7 millones.

El resultado primario, que es diferencia entre los ingresos y los gasto, excluyendo los pagos de intereses de la deuda pública. alcanzó los RD$83,040. 6 millones.

El Gobierno destinó RD$350,459. 8 millones en gastos corrientes, mientras las transferencias corrientes fueron RD$310,067.3 millones.

En construcciones en proceso se gastó RD$42,378. 5 millones.

Las instituciones con mayor nivel en el gasto fueron el Ministerio de Educación, con RD$211,376. 5 millones, seguido por el Ministerio de Salud Pública (RD$116,303. 4 millones) y la Presidencia de la República (RD$76,845. 9 millones).

En cuanto al gasto por funciones, el Gobierno destinó RD$463,038. 3 millones en servicios sociales, RD$170,962.4 en servicios generales y RD$168,882 en servicios económicos, entre otras partidas.