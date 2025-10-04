Déficit fiscal Gobierno en 9 meses es RD$134,600 MM

El déficit fiscal del Gobierno en los primeros nueve meses de este año ascendió a RD$134,600 millones, lo que representa el 1.7 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Según el reporte de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto, el desbalance fue producto de RD$928,445. 9 millones en ingresos y de solo RD$1,063,046. 6 en gastos.

En el presupuesto vigente está registrado un déficit fiscal de RD$ 274,209.8 millones; en el presupuesto inicial se había estimado en RD$242,869.9 millones.

El pago de intereses de la deuda pública fue de RD$217,641. 3 millones, para un 2.7% del PIB. En el presupuesto vigente asciende a RD$295,128.7 millones.

El resultado primario, que es diferencia entre los ingresos y los gasto, excluyendo los pagos de intereses de la deuda pública. alcanzó los RD$83,040. 6 millones.

El Gobierno destinó RD$350,459. 8 millones en gastos corrientes, mientras las transferencias corrientes fueron RD$310,067.3 millones.

En construcciones en proceso se gastó RD$42,378. 5 millones.

Las instituciones con mayor nivel en el gasto fueron el Ministerio de Educación, con RD$211,376. 5 millones, seguido por el Ministerio de Salud Pública (RD$116,303. 4 millones) y la Presidencia de la República (RD$76,845. 9 millones).

En cuanto al gasto por funciones, el Gobierno destinó RD$463,038. 3 millones en servicios sociales, RD$170,962.4 en servicios generales y RD$168,882 en servicios económicos, entre otras partidas.

Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

