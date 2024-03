Dejó un estimado de 50 mil presos torturados y asesinados

Tan solo describir la palabra “Terrorismo de Estado” nos produce una sensación de espanto macabro, y es que su sola definición es un horror en cada una de sus letras, la utilización por parte del Gobierno en funciones de prácticas ilegítimas e ilegales, violatorias de los Derechos Civiles y Humanos, mediante las cuales causa terror, miedo y sometimiento sobre la población civil, es como se le denomina a esta manifestación.

El Terrorismo de Estado en la República Dominicana del siglo XX comprende el período de 1916 a 1978, un acontecimiento de nuestra historia marcado por acciones violentas, amenazas represalias y hostigamiento mediante las fuerzas de orden público, pero también el encarcelamiento, desaparición forzosa y tortura.

De acuerdo con Luisa De Peña Díaz, directora general del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD, no existen datos exactos de la cantidad de personas desaparecidas o torturadas durante este perído y es una de las razones por la que han solicitado una comisión de la verdad.

Insisto en cuestionarle ¿Tiene el museo alguna estadística del número de víctimas de la dictadura?, a lo que responde “tenemos un estimado de cerca de 50 mil víctimas de terrorismo de Estado, esto incluye asesinados, desaparecidos y torturados”.

Lamenta que los países de Latinoamérica tuvieron procesos de justicia transicional, comisiones de la verdad, revisión de lo que pasó y cómo sucedió, excepto en República Dominicana. “Hasta en Haití, que se mira por lo general con ojos de piedad por su inestabilidad, tuvieron una comisión de la verdad y una revisión de lo que pasó durante la dictadura de Jean-Claude Duvalier”.

¿Eso pasó por el seguimiento del régimen en los 12 años de Balaguer?

Por supuesto, y porque se construyó la democracia sobre la impunidad, “actualmente tenemos una sociedad con doble estándares, donde las familias se apegan al apellido y la honra se la da el apellido heredado no su propia practica como persona; eso es el típico de sociedades con dobles estándares y entonces la gente no se le puede hablar de comisión de la verdad porque aquí hay gente que no acepta que algunos de sus descendientes fueron esbirros de la dictadura”

Prosigue explicando que la heroicidad no se hereda como tampoco los males de tus antepasados. “Ahora cuando lo niegas lo está asumiendo como tuyo y siempre me gusta poner como ejemplo de esta teoría de los dobles estándares de la sociedad dominicana el hecho de que en el Panteón de la Patria están los restos de Pedro Santana junto a María Trinidad Sánchez, cuando fue Santana, además del primer dictador dominicano. Sin embargo está como una figura importante, pero no podemos olvidar que Balaguer fue el último presidente de la dictadura de Trujillo, ¿pero cuántos años hace que Balaguer desapareció y nadie se ha atrevido a sacar a Santana del salón de los patriotas inmortales?”.

Marcados por el terror psicológico

La Universidad de Chile realizó un estudio sobre la dictadura chilena que indica que al parecer el que sufre Terrorismo de Estado transmite eso hasta una sexta generación, es decir, eso implica un poco más de 100 años. Esto se refleja en este país cuando escuchamos personas que dicen que le enseñaron que” no se puede sentar de espalda a las puertas” o si encuentran un dinero todavía hay gente que dice “cuidao si es un gancho”.

¿Cuándo termina el Terrorismo de Estado?

Es importante resaltar que el Terrorismo de Estado no termina con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, según la directora general del MMRD, este trágico período declina cuando el entonces presidente Antonio Guzmán firmó dos decretos importantes. “El primero consistía en poner en libertad a los presos políticos, ese reconocimiento de prisión política ya era una ruptura con la práctica del Terrorismo de Estado que permite el retorno de los exiliados políticos y pone en retiro a los militares sospechosos de violar los Derechos Humanos. Digo sospechosos porque ninguno fue investigado o condenado”.

Continúa explicando que esos dos pasos es que facilita la transición a la democracia. “por eso e s que después del 1978 el país no ha experimentado otra dictadura, a pesar de que Joaquín Balaguer volviera al poder.