Del gremio docente al Poder Ejecutivo: ¿Quién es Xiomara Guante?

Titular de la ADP - Fuente externa

El presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el decreto 461-25 a la dirigente gremial y comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez como nueva viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Guante Valdez, reconocida por su liderazgo en el sector educativo, fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), donde impulsó el diálogo entre el gremio docente y el gobierno.

Trayectoria gremial y social

Durante su gestión en la ADP, promovió acuerdos institucionales, defendió los derechos laborales de los docentes y abogó por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Su enfoque conciliador y su capacidad de negociación la posicionaron como una figura clave en el ámbito educativo nacional.

Además de su rol gremial, ha trabajado en gestión de proyectos sociales, fortalecimiento institucional y participación ciudadana, consolidando una carrera orientada al servicio público y la transparencia.

Nuevo rol en el gobierno

Como viceministra, Guante Valdez tendrá a su cargo el desarrollo de plataformas inclusivas de atención ciudadana, la promoción de la transparencia gubernamental y la innovación en los procesos administrativos, en línea con los objetivos de modernización del Estado.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

