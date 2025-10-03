Una delegación oficial de la República Dominicana, encabezada por el Ministro de Agricultura, Limbert Cruz, realizó una visita estratégica a Japón con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en el marco del Proyecto de Financiamiento Agrícola para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimentaria.

La misión estuvo conformada por Fernando Durán, Administrador del Banco Agrícola; Edwin Reyes, Rector de la Universidad ISA; José Paulino, Viceministro de Planificación del Ministerio de Agricultura; Cindy Cristóbal, Vicerrectora de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad ISA; Hipólito Bazil, Director de Planificación del Banco Agrícola; y Many Sánchez, Gerente del Proyecto del Banco Agrícola.

La delegación estuvo acompañada por representantes de la JICA, tanto de Japón como de la oficina en la República Dominicana, encabezados por su Representante Residente, Kota Sakaguchi.

Durante la visita se identificaron oportunidades clave en mecanización avanzada, automatización agrícola, cooperación científica y fortalecimiento de cadenas de valor, con énfasis en los sectores de arroz, café, lácteos y hortalizas. También se resaltó el potencial de posicionar productos dominicanos de alto valor agregado en mercados internacionales exigentes.

El proyecto, equivalente a 70 millones de dólares, es canalizado a través del Banco Agrícola para beneficiar a productores, cooperativas y MIPYMES, mediante financiamiento, asistencia técnica y capacitación. Con esta iniciativa, la República Dominicana reafirma su compromiso de impulsar un modelo agroalimentario basado en innovación, sostenibilidad y competitividad global.