Delegado de PLD explica su rechazo a resolución de la JCE

El delegado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz explicó el por qué de su rechazo a la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) de no permitir más de un 20% de las reservas de candidaturas para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.

«Este debate se genera porque esta resolución se adopto el mismo día que se vencía el plazo para notificar la opinión de los partidos. Ya ahí empezó la mal cosa porque lo que se ha hecho históricamente es una audiencia para escuchar a los partidos políticos… Eso se obvio, y no solo se obvio. Cuando se vence el plazo al medio día, ya las 2 de la tarde la JCE tenía la resolución lista como si la hubiesen preparado desde antes», explicó Danilo Díaz, en una entrevista con el programa «Zol de los Sábados».

Díaz indicó que los partidos políticos solicitaron que el procedimiento fuese como en años anteriores, según lo establecido en la Ley 23-18 y 20-23 las cuales mencionan el total de las candidaturas entre los partidos.

Precisó que la ley establece que 2 o más partidos políticos pueden ir a la elecciones en «una, en varias y en la totalidad de la provincias».

Enfatizó que la propuesta de no permitir más de un 20% de las reservas de candidaturas fue realizada por la JCE, no por los partidos. Y señaló que sería negativo para los partidos minoritarios porque ellos poseen el derecho a participar a pesar de no contar con la cantidad de candidaturas a todos los niveles.

Señaló que la JCE no tiene derecho a interpretar la ley y que si esta misma establece algo, debe ser respetado y no debe estar sujeto a discusión.