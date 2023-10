Deligne Ascensión responde a denuncias de Manuel Jiménez

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascensión, respondió este martes a las denuncias realizadas por el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, sobre supuestas “malas prácticas” que se registraron en las elecciones primarias de la organización política.

«No concuerdo con lo dicho por el buen amigo Manuel Jiménez, porque aquí todo el mundo vio, y en el caso particular, recorrí una buena parte de los centros de votación y allí hubo una gran participación que se manifestó… Pienso que Manuel lo repensará y que pudo haber sido la declaración de un momento o estado de ánimos provocado por una situación que quizás no estaba preparado«, manifestó Ascensión durante una entrevista en el programa Uno+Uno, transmitido por Teleantillas, canal 2.

Reiteró que el proceso del pasado domingo primero de octubre, fue totalmente organizado por la Junta Central Electoral (JCE), con un padrón que se validó y que no hubo alteraciones de resultados ni se le impidió a nadie que participara.

De su lado, la politóloga Rosario Espinal calificó las quejas de Jiménez como lamentable, ya que «lo único que él tenía que hacer era aceptar su derrota, a menos de que tuviera pruebas contundentes» del supuesto fraude en las votaciones.

«Si tiene pruebas contundentes debe decir quién hizo eso (las «prácticas antidemocráticas»), por que lo peor que hizo fue decir eso y después que apoya la relación del presidente Luis Abinader… El mensaje que él presentó es totalmente contradictorio», dijo Espinal en el programa «El Despertador«.

Lo que dijo Manuel Jiménez

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ofreció ayer un discurso, donde emitió una contundente respuesta al mundo sobre los resultados electores de las pasadas primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde lo colocó en el sótano con sólo 7,439 votos (18.60 %), y del que resultó ganador el pastor Dío Astacio.

A continuación, su discurso íntegro:

¡SEGUIMOS!

Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre (Juan 8-32)

y aquel que la conoce y no la enseña permite que los demás

sean esclavos de la mentira (MJ)

El pasado domingo 1 de octubre, acatando la decisión de las altas instancias de nuestro Partido Revolucionario Moderno (PRM), el equipo que lidero acudió a las elecciones primarias internas.

Como lo hemos hecho en cada etapa de nuestra vida política, instruimos a nuestros compañeros y compañeras a participar con entusiasmo y de manera transparente, ordenada, y respetuosa, sin afectar los derechos de ninguno de los demás competidores.

Fuimos a las primarias a mover simpatías a favor de un proyecto de ciudad y de la reelección del presidente Luis Abinader, rechazando siempre cualquier conspiración contra la voluntad de los electores.

Sin embargo, desde primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este las primarias se convirtieron en un evento contaminado por prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados en la boleta municipal.

En el proceso registramos, lamentablemente, todo tipo de malas prácticas ajenas a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRM.

Por lo dicho, no podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia, que no existe. Tampoco los impugnaremos ya que la coyuntura y el calendario político determinan, para nosotros, siempre colocando lo primero de primero, dos tareas irrevocables: una asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento a la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader en esta, la plaza electoral más importante del país; y dos, concentrar todo nuestro esfuerzo y empeño a gestionar las mejores soluciones a los problemas municipales aún pendientes, lo cual debe constituirse en el mejor apoyo a las nuevas autoridades que se instalarán el 24 de abril del 2024.

No obstante, depositaremos ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) y las autoridades partidarias en el transcurso de esta misma semana, un dossier con los hallazgos más relevantes de las múltiples fallas que contaminaron el proceso convencional en SDE. Esto lo haremos con el ánimo de dejar plasmada la veracidad de nuestros argumentos y procurar que desmanes como estos no se repitan.

Las fallas del proceso convencional en SDE no pueden ser endilgadas al PRM como institución. El PRM es un partido fundado sobre principios democráticos muy bien definidos. Una organización llena de hombres y mujeres que dignifican la política dominicana, de los cuales me enorgullezco de ser su compañero.

Ha sido justamente con esa estirpe de perremeístas, hombres y mujeres con sobrada vocación de servicios, desde altos dirigentes hasta los más humildes obreros y obreras, que hemos podido enfrentar los grandes desafíos que encontramos y sacar esta ciudad hacia adelante.

Estamos claros de que los daños producidos al proceso obedecen a un obsesionado, y quizás extemporáneo, apetito de poder de personas, grupos y sectores que parecen haber perdido toda lógica y toda razón.

Tratar de cambiar la realidad siempre ha sido un esfuerzo inútil. Solo Dios puede cambiarla, y cuando el hombre trata de hacerlo… las consecuencias suelen no favorecerlo.

Hechas estas debidas y necesarias observaciones, dictadas por los principios y valores éticos que nos han guiado toda la vida, informamos a nuestros compañeros del PRM, a todos nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo, a los movimientos, sectores y personas con los que hemos compartido nuestro accionar, a los munícipes de Santo Domingo Este y a la opinión pública nacional que, con más firmeza, con más claridad, con mayor determinación… seguimos.

Seguimos… trabajando cada día, sin distraernos, para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones.

Seguimos… desarrollando en Santo Domingo Este una gestión municipal poniendo de primero a la gente y no a los intereses de grupos o sectores que solo ven la política como un negocio… Una gestión transparente, participativa, patriótica, y apegada codo a codo a la propuesta de honestidad del presidente Luis Abinader.

Pondremos todo el empeño en que nuestro trabajo en el Ayuntamiento contribuya en la valoración y el triunfo del PRM.

Seguimos… luchando, y entregando a nuestro municipio, a nuestro partido, al país y a nuestros adversarios lo mejor que la vida nos ha permitido cultivar en nuestra mente y nuestro corazón.

A mis queridos compañeros, compañeras: no más rostros cabizbajos, no más aflicción. Ya he llorado por ustedes.

¡Soy el único culpable por haberlos motivado a soñar!

Levanten la frente y marchemos juntos hacia el mejor final de esta jornada.

Confiados y seguros del futuro, pues no es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro. Tampoco será la primera vez que resucite.

