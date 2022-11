Deliveries protestan contra Pedidos Ya; exigen justicia

Decenas de deliveries que trabajan con la plataforma de entregas Pedidos Ya se manifestaron este lunes en demanda de varias reivindicaciones laborales, así como, para pedir justicia para con el colectivo tras la muerte del joven Luisinky Mojica quien murió a causa de las inundaciones de hace dos semanas en el Distrito Nacional al tratar de entregar un pedido que, presuntamente, le había «Obligado» la empresa a llevar.

Los deliveries ase apostaron frente a la sede de la empresa para exigir seguro médico, flexibilidad en la calificación en general con la que son evaluados, descansos semanales, calificación individual y metas semanales, prestaciones laborales y otras modificaciones al esquema del trabajo.

Con la consigna «Queremos justicia», decenas de deliveries de la plataforma aseguraron que se mantendrán en paro desde hoy hasta el próximo viernes paralizando así los servicios en la plataforma de entrega de pedidos.

Luisinky Mojica Capellán

Además, dijeron que en las próximas 72 horas se concentrarán en «Parque de los monos», frente a la plaza comercial Ágora Mall. Agregan que la empresa no les ha «Dado la cara y no quieren resolver».

¿Qué dice la empresa de deliveries?

Los representantes de la protesta aseguran que la empresa no se ha comunicado con la familia del joven Luisinky Mojica quien murió hace dos semanas, aproximadamente, durante las lluvias que causaron inundaciones en gran parte del Distrito Nacional, mientras llevaba un pedido a petición de la empresa.

“vamos a durar la semana entera parados, no van a vender un solo pedido, nosotros vamos a hacer que no se venda un solo pedido hasta que no nos resuelvan esto”, dijo Hanle Manuel Manzueta.

Añaden que los tiempos otorgados por la empresa a los deliveries para realizar la entrega de los pedidos es muy corto por lo que tienen que incurrir en imprudencias y faltas a la ley de tránsito para lograr cumplir con la asignación a tiempo sin que se vean afectados en las remuneraciones, al tiempo que aseguran que también se ven afectados en las propinas.

¿Quién es Luisinky Mojica?

Luisinky Mojica Capellán es una de las nueve víctimas mortales que dejaron atrás las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias de hace dos semanas en el Distrito Nacional. Amigos y familiares aseguran que trabajaba para la empresa de deliveries para el sustento de su esposa y de sus hijos.

El hombre de 32 años, perdió la vida cuando, durante el aguacero, salió de su residencia (ubicada en Cristo Rey) a entregar un pedido solicitado a través de la aplicación de la empresa PedidosYa.

Su cadáver fue encontrado a las 12:04 del mediodía en las aguas del río Isabela, frente al barrio Simón Bolívar, luego de tres días de intensa búsqueda por parte de los socorristas. Mojica Capellá dejó en la orfandad a tres niños menores de 5 años.

Más fallecidos

Además de Luisinky Mojica, quien pertenecía a la empresa de deliveries, por las lluvias del viernes también murió José Antonio Batista (Jochy), cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Isabela, a las 9:45 de la mañana de ayer.

A la lista se agrega Robert Maldonado Rosaro, de 15 años, fallecido por electrocución en Santo Domingo Oeste, así como Roberto Quevedo Santana, de 50 años, quien pereció asfixiado por inmersión en el sector Las 800 de los Río.

Asimismo, se identificaron los cuerpos de Teofilo Antonio Cruz Peña, de 63 años, fallecido por asfixia por ahogamiento en el sector de Arroyo Hondo, y Yilmes Céspedes, de 20 años, que murió aplastado tras caerle un muro encima en el sector Villa Claudia.

Las otras dos víctimas mortales son Alberto Javier Pimentel, de 47 años, que murió electrocutado en el sector Villa Francisca, y Edwin Alexander Cedano, de 20, fallecido por aplastamiento en el sector de La Zurza.

Además de las perdidas humanas, las intensas precipitaciones que colapsaron la capital dominicana durante la tarde y la noche del pasado viernes, causaron grandes destrozos, principalmente en el parque vehicular, lo que llevó al Gobierno a decretar el estado de emergencia.