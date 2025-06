Demandan con urgencia agua potable en Punta Rucia y La Ensenada

Diversas personalidades, entre ellas dueños de casetas playeras, motoconchos y pescadores de La Ensenada y de Punta Rucia, demandaron del Gobierno la agilización del tan esperado sistema de agua potable y el del alcantarillado sanitario del lugar.

Así se expresó el comerciante del área de comida de La Ensenada, Pedro Rodríguez, de 61 años de edad, quien dijo que, a pesar de que en las playas de Estero Hondo se exhibe mucha higiene y orden, pero se hace necesario que en los referidos lugares haya agua potable y un sistema de alcantarillado sanitario que responda a las necesidades del lugar.

Dijo que los caseteros, que como él, que lleva 31 años en el oficio, tienen que comprar camiones de agua tanto para cocinar los alimentos como para mantener una buena presencia higiénica en el lugar.

“Aquí no tenemos acueducto, nosotros tenemos que comprarle a unos camiones, para suplirnos y así la usamos para fregar, pero usamos de galones para cocinar y tomar. Yo lleno diario 4 tanques y cada uno de estos me sale a 100 pesos cada uno, y esto, como es natural, minimiza nuestra economía”, dijo.

Expresó que, al no contar tampoco con sistema sanitario, cada casetero tiene que hacer un pozo séptico a cierta distancia de la playa, y esto, según dijo, también representa una carga que se suma a las inversiones que a diario tienen que hacer para poder mantener sus negocios.

Motoconchos y pescadores hablan

Otros de los que también se refirieron al tema fueron los pescadores y motoconchos Willy Medina y Ramón Manzueta, quienes expresaron que, muy a pesar de que en la zona se sienten complacidos con ciertas acciones gubernamentales, pero expresaron que se hace necesario que concluyan el acueducto y doten la zona de un sistema de alcantarillado sanitario.

Pedro Rodríguez, casetero de La Ensenada.

“Nosotros en Punta Rucia y en La Ensenada nos sentimos, vamos a decir que bien con el Presidente, por esa carretera que ya casi está terminada y que nos comunica con Villa Elisa, pero necesitamos que se nos termine el acueducto. Aquí no tenemos agua potable, y por allí se están desarrollando unos proyectos turísticos, como Montañas del Mar de un señor que se llama Danilito. Eso está quedando, vea, muy pero muy lindo, pero si no se nos termina el acueducto, no estamos en ná”, lamentó Willy Medina.

En ese orden, dijo que tanto Montañas del Mar como otros que se levantan en Punta Rucia y La Ensenada vendrán a dinamizar la economía del lugar, por lo que llamaron al Presidente para que disponga la agilización del acueducto, el cual, según expresaron, lleva varios meses paralizado.