Demandan nuevamente a Nick Carter por presunta violación

El cantante Nick Carter vuelve a enfrentarse a una demanda por agresión sexual. Se trata de Melissa Schuman, quien aseguró que en 2003, cuando solo tenía 18 años años, fue víctima de una violación.

El medio Rolling Stone ha tenido acceso al documento que ella ha presentado y en él explica: «Carter se valió de su papel, estatus y poder como cantante conocido para tener acceso a ella, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente».

«Me he enfrentado a una reacción violenta extraordinaria por defenderme. No soy la primera, sin embargo, mi intención es que sea la última», ha dicho a la prensa tras recibir críticas por demandarlo. «Es hora de que las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que ya no pueden permitirse permitir y proteger a los depredadores sexuales. Lucho para hacer de la industria de la música un lugar más seguro para trabajar y actuar», añadió.

Melissa Schuman (Fuente externa)

Otros casos

Se recuerda que en diciembre de 2022, Carter fue demandado por agresión sexual a una menor con autismo en el 2001.

Tal y como ella señaló, los hechos ocurrieron cuando tenía 17 años y esperaba a que el cantante le firmase un autógrafo.

El artista la invitó a subir al bus, la obligó a beber alcohol, la agredió y la violó.