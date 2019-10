Demi Moore confiesa escapó de su despedida de soltera para tener que sexo con un hombre antes de casarse con otro

La actriz, Demi Moore, volvió a generar revuelo por sus confesiones en su libro Inside Out pues ahora la famosa artista reveló que tuvo sexo con un actor un día antes de su boda.

El sitio de People reportó que Demi tuvo una despedida de soltera pero lo abandonó para subir al departamento de Paul Carafotes antes de llegar al altar con el cantante Freddy Moore.

“La noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película. Me escabullí de mi propia despedida de soltera y me fui a su departamento porque no podía enfrentar el hecho de que me iba a casar para distraerme de lamentar la muerte de mi padre”, escribió la actriz.

Carafotes también dio su versión al diario británico DailyMailTV para confesar haberse sentido culpable por haber tenido relaciones con una mujer comprometida.

Creo que ella quería tener un último ‘hurra’ antes de casarse (…) tuvimos una pequeña celebración. Eso es básicamente lo que sucedió y a la mañana siguiente le dije:’oye, tienes una boda a la que ir’”, comentó el cantante.

Violación. Recientemente Demi Moore causó controversia porque en este mismo libro,’Inside Out’, reveló que fue violada con quince años por un hombre que supuestamente pagó su madre.

La agresión tuvo lugar en su casa y el violador, quien conocía a su madre, le comentó que ésta la había vendido, según reveló en el programa ‘Good Morning América’.

“Llego a casa una noche y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento.

“Fue una violación. Y una traición devastadora, revelada por la cruel pregunta del hombre: ¿Cómo te sientes al ser prostituida por tu madre por 500 dólares?”, explica en el libro, donde la actriz detalla que su madre, alcohólica y ya fallecida, la llevaba a bares de adolescente para que otros individuos la viesen.