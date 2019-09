Demi Moore revela que fue violada a los 15 años

Cuando tenía quince años, Demi Moore fue violada por un hombre. Una terrible experiencia agravada aún más por la circunstancia de que su agresor pagó a la madre de Demi, una alcohólica, 500 dólares para que permitiese la tropelía. La confesión forma parte de las memorias que la protagonista de “Ghost”, de 56 años, ha tardado dos años en escribir y ayer llegaron a las librerías de Estados Unidos.

La actriz estadounidense Demi Moore ofreció una entrevista en el programa “Good Morning America” de ABC para promocionar su nuevo libro, “Inside Out”. Al momento de ofrecer detalles del libro, la actriz reveló a la periodista Diane Sawyer la impactante información en una entrevista exclusiva.

Ella agregó, además, “creo que en el fondo de mi corazón, no, no creo que haya sido una transacción sencilla”, Pero aún así, ella le dio el acceso y me puso en peligro, refiriéndose a su madre.

Demi manifestó que sus padres sufrían de alcoholismo y estaban constantemente endeudados y que su madre intentó suicidarse varias veces. Recordó que cuando era apenas una niña, llegó a usar sus pequeños dedos, para cavar las píldoras que su madre había tratado de tragar, y sacarla fuera de su boca.

Peor recuerdo tiene de su segundo marido, el también actor Asthon Kutcher, 16 años más joven que ella, de quien se divorciaría en 2011 tras ocho años de convivencia. Demi Moore describe en su autobiografía una relación destructiva, que la llevó de nuevo a la bebida y a un aborto del que le costó mucho reponerse. Según relata en sus memorias, Kutcher le propuso hacer tríos sexuales, a lo que ella accedió porque “quería mostrarle lo genial y divertida que podía ser”. Llevar terceras personas a su cama fue la tumba de su matrimonio.

Tras la separación, con su carrera en un imparable declive, volvió a buscar refugio en las drogas, y tocó fondo al ser ingresada por una sobredosis. Por suerte, ha vivido para contarlo

El libro “Inside Out” Moore lo ha dedicado a su madre, quien murió en 1998, y sus tres hijas.