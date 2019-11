Demócratas aprueban reglas para el juicio político a Trump

Los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron ayer, jueves, las reglas para su investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, en una votación dividida bajo líneas partidistas que es la primera en la cámara en una pelea que pudiera extenderse hasta el próximo año, cuando se celebrarán elecciones presidenciales. La votación fue de 232-196, con todos los republicanos votando en contra, además de dos demócratas que se les sumaron.

La resolución sienta las reglas del proceso en momentos en que los legisladores hacen la transición de semanas de testimonios a puertas cerradas a audiencias públicas y eventualmente a posibles votaciones sobre si se recomienda o no la salida de Trump del cargo. La acción cobró además más que un significado técnico, con ambos partidos conscientes de que el proceso de juicio político se avizora como un asunto crucial para las campañas electorales del año próximo. La votación, que se realizó en Halloween, provocó una respuesta familiar de Trump en Twitter: “íLa mayor Cacería de Brujas en la Historia de Estados Unidos!“.

La Casa Blanca dijo que la aprobación de las reglas para su pesquisa de juicio político “ha consagrado violaciones inaceptables de proceso debido en las reglas de la cámara“ baja.

El proceso es “injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense“, expresó la secretaria de prensa Stephanie Grisham en una declaración. Los demócratas hablaron del deber de los legisladores de defender la Constitución, mientras que los republicanos presentaron el proceso como un intento sesgado de atacar a un presidente al que los demócratas han detestado desde antes de que asumiera el cargo. “Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia“, dijo la presidenta de la cámara, la demócrata Nancy Pelosi. Resaltando su posición, Pelosi comenzó sus declaraciones con las primeras frases del preámbulo a la Constitución. El líder de la minoría republicana Kevin McCarthy dijo que Trump no había hecho nada que ameritara un juicio político y acusó a los demócratas de tratar de sacarlo del cargo “porque tienen miedo de no poder derrotarlo en las urnas“. Y el número 3 de la bancada republicana, Steve Scalise, con el trasfondo de un cartel rojo que mostraba la iglesia moscovita de San Basilio, acusó a los demócratas de imponer “reglas estilo soviético“. El representante independiente Justin Amash, que dejó el Partido Republicano este año tras decir que estaba dispuesto a considerar si Trump debía ser sometido a un juicio político, votó en favor.