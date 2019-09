Demócratas no desisten de posible juicio Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi se abstuvo de decir si ese cuerpo legislativo está listo para lanzar una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, en momentos en que los demócratas en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja se aprestan a hacer precisamente eso.

Pelosi ha sido una fuerza de moderación en su dividida bancada, entre liberales determinados a enjuiciar y centristas temerosos de enfocarse demasiado en Trump. Ha sido sistemática en su control, pero esa actitud, de abrir las puertas a un juicio político pero sin liderar el esfuerzo, crea espacio para diferentes opiniones pero deja a los demócratas con mensajes encontrados entre sí.

Al aprobar el jueves las reglas básicas para las audiencias de juicio político, la Comisión de Asuntos Jurídicos desató nuevas interrogantes.

“Si tenemos que hacerlo, tendremos que hacerlo”, dijo Pelosi sobre una investigación. “Pero no podemos hacerlo hasta tener todos los hechos”.

Pelosi interrumpió reiteradas preguntas sobre el tema en su conferencia de prensa semanal el jueves. Dijo que no quería discutirlo más. “La gente está impaciente”, admitió. “No podemos ir más rápido que los hechos”. Agregó: “seguimos en el mismo sendero”.

El enfoque de Pelosi y su equipo se produce en momentos en que la Comisión de Asuntos Jurídicos prosigue con sus planes para realizar las primeras audiencias de juicio político, respaldadas por más de la mitad de los representantes demócratas, que quieren una investigación. Trump dijo a reporteros que no le preocupan los planes de juicio político, que llamó “una vergüenza”. El jefe del panel judicial, Jerrold Nadler, dice que no hay incertidumbre sobre lo que está haciendo su comisión: es una investigación de juicio político, no importa cómo se le describa.