Demócratas proponen hoja ruta para enjuiciar a Trump

Los demócratas propusieron ayer, lunes, la hoja de ruta para un posible juicio político en el Senado a partir de enero contra el presidente de EEUU, Donald Trump, que contaría con nuevos testigos como el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton y el jefe interino de Gabinete, Mick Mulvaney.

“Se espera que la Cámara de Representantes vote esta semana y asumiendo que aprobará los cargos políticos (contra Trump) el Senado servirá como tribunal del juicio político”, adelantó el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, en una rueda de prensa.

El miércoles es previsible que la Cámara Baja, de mayoría demócrata, someta a votación en el pleno los cargos políticos contra Trump, que probablemente saldrán adelante, con lo que se dará luz verde a un proceso de destitución contra el mandatario en el Senado.

Schumer explicó que este lunes mandó una carta a todos los senadores, que envió la noche del domingo al líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, donde se propone un calendario para el juicio político y la emisión de citaciones judiciales para la comparecencia de nuevos testigos y la entrega de documentos.

En la misiva, Schumer sugiere que el 6 de enero se inicien los preparativos en el Senado y que el día 7 el juez del Tribunal Supremo John Roberts jure como presidente de esa cámara, de acuerdo a la Constitución, así como los senadores.

El cargo del jefe del Senado lo ocupa el vicepresidente del país, Mike Pence, pero la Carta Magna establece que en caso de “impeachment” sea el presidente del Tribunal Supremo quien asuma el puesto.

El plan esbozado por Schumer estipula, además, que 9 de enero se reconozca el mandato concedido a los legisladores elegidos por la Cámara Baja para que actúen de fiscales en el juicio político en el Senado y que a partir de ahí tengan un máximo de 24 horas para exponer sus argumentos. La declaración de los “fiscales” estaría seguida de la del abogado del presidente, que también tendría una duración máxima de 24 horas. La hoja de ruta sugiere que el Senado no delibere más de 24 horas antes de la votación de los cargos políticos contra Trump, que posiblemente no serán aprobados debido al predominio republicano en esta cámara. Uno de los puntos más polémicos de la propuesta de Schumer es la comparecencia de nuevos testigos en el Senado, aparte de los que ya han declarado frente a los comités de la Cámara Baja durante la investigación de juicio político.

500 manifestaciones contra Trump

Washington.- EFE .- Una cincuentena de organizaciones estadounidenses bajo el paraguas del movimiento “Impeach and Remove” (Juzgar y destituir) convocaron para este martes más de 500 manifestaciones a lo largo de todo Estados Unidos para mostrar su apoyo al juicio político contra el presidente, Donald Trump, un proceso que previsiblemente el Congreso aprobará esta semana. Los organizadores hicieron un llamado a los ciudadanos de 564 localidades repartidas por todo el país a concentrarse esta martes a las 17-30 hora local de cada una de las poblaciones, indistintamente del huso horario en el que se encuentran, bajo el lema “Nobody Is Above the Law” (Nadie está por encima de la ley). “La noche anterior a que la Cámara de Representantes lleve a cabo una sombría votación para iniciar el juicio político a Trump, vamos a dirigirnos a cada oficina congresional y plaza pública para declarar que nadie está por encima de la ley, mientras los congresistas deciden sus posiciones y los senadores observan”, explicó esta organización en un comunicado publicado en su página web. Numerosas entidades de todo el país, como la Marcha de la Mujeres, Voto Latino o Indivisible Guide, se adhirieron a esta convocatoria para demandar que se destituya al actual jefe de Estado. Los demócratas dieron el pasado viernes un paso decisivo para abrir un juicio político al presidente Trump, por presiones a Ucrania, con la aprobación de los cargos contra él por parte del Comité Judicial de la Cámara Baja.