El dengue avanza sin freno en Paraguay, con 16 muertes y más de 4.200 casos confirmados que se concentran en el Gran Asunción y en el centro del país, aunque el Gobierno se resiste a declarar el estado de emergencia.

La cartera de Salud anunció este viernes la cifra de muertes, que suponen diez más que las que se reportaron la semana pasada. Hay además 89 actas de decesos en estudio para determinar si fueron por dengue y 85.000 notificaciones de casos sospechosos desde enero.

Se trata de la epidemia de dengue más grave en el país suramericano, atendiendo a las cifras de este periodo, de acuerdo con el Gobierno.

Presidente afectado

La epidemia, que tiene su otro foco de acción en Central, el departamento más poblado del país, no distingue entre clases sociales ni profesiones y ha afectado a deportistas, famosos, periodistas, e incluso al presidente del país, Mario Abdo Benítez, y a la primera dama, Silvana López Moreira. De hecho, no hay vecinos del área metropolitana de Asunción que no tengan un familiar o conocido que haya caído ante el dengue.