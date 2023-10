El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera aseguró este miércoles que la entidad es transparente referente a los datos que ofrece sobre dengue y otras enfermedades al tiempo que llamó a la población a no perder tiempo y acudir al servicio médico desde que los niños presenten fiebre, ya que el diagnóstico temprano evita los casos graves.

Rivera además expresó que se instalarán unidades móviles como ha sugerido el Colegio Médico Dominicano, en caso de que fuera necesario para descongestionar los hospitales, pero al momento la afluencia a los centros de salud ha ido disminuyendo y hay otros casos como la influenza que también se deben atender.

“El dengue no debe ser un tema político y en ese orden pidió no politizar ni usar imágenes de niños porque eso viola la Ley, nosotros no tenemos necesidad de ocultar información, no lo hemos hecho ni con COVID, cólera y otras enfermedades. Queremos recordar a la oposición que la data está ahí y si comparamos en el 2019 hubo unos 20 mil 183 casos y más de 50 muertes por dengue. Este año hemos notificado sobre los 12 mil casos y 11 fallecimientos comprobados, puede haber más porque están en investigación, pero las cifras que ofrecemos son las correctas” indicó.

Con relación a uno de los niños que falleció supuestamente a causa del dengue explicó que se hicieron tres pruebas que muestran que esa no fue la causa.

Mientras, el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, dijo que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud, y hasta el momento no se ha escatimado esfuerzos en las acciones preventivas, pero hace falta que la gente asuma las recomendaciones de las autoridades.

Explicó que con relación a la región República Dominicana ha sido reconocida por aplicar las mejores estrategias para disminuir la incidencia de la enfermedad, pero hace falta mayor integración social.

“RD se mantiene en lugares de menor casos reportados en referencia a otros países de la región, pero llamamos a la población para que acuda al centro médico inmediatamente si hay síntomas de fiebre. Mientras más temprano llegan los casos, hay más oportunidad de un diagnóstico oportuno y evaluación favorable” De los casos notificados tenemos data de que solamente el 24 por ciento de los casos notificados acudió de manera oportuna, pero no se debe esperar a que afloren signos de alarma” manifestó Pérez.

Situación en Hospitales pediátricos

Las doctoras Dhamelisse Then, directora del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza y Mabel Jones, directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, al exponer el panorama actual de estos centros de salud, concordaron en destacar el esfuerzo que han hecho los galenos de ambos centros, para ofrecer la atención oportuna, eficaz y humanizada a los pacientes, al tiempo que manifestaron que no han escatimado esfuerzos para salvar la vida de los niños.

´´Nuestro personal está entregado en esta situación, los pacientes con dengue son dinámicos por tanto se debe aprender a identificar cuáles son los signos de alarma y acudir a tiempo al hospital para recibir atención sin esperar el tercer o cuarto día que es cuando se complica el cuadro clínico del paciente´´, indicó la doctora Dhamelisse Then.

En tanto que el doctor Edisson Feliz, director del Servicio Metropolitano de Salud garantiza la atención y disponibilidad de camas en los hospitales públicos del país, dijo que la red tiene disponible al día de hoy unas 338 camas. Asimismo, precisó que muchas veces algunos centros se tornan copados de pacientes, ya que estos, debido a la confianza en el manejo de la enfermedad, acuden a ellos mientras que otros manejan menos afluencia de pacientes.

De su lado la doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres del Ministerio, dijo que desde que se emitió la alerta epidemiológica por dengue, los equipos de respuesta se encuentran accionando de manera estratégica en coordinación con las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, el CECOVEZ, Ayuntamientos, Obras Públicas y otras instituciones. Llamó a que la población se integre a estas acciones y que los mecanismos de prevención de la enfermedad como eliminación de criaderos sea permanente.