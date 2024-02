El ministro de Salud Pública Víctor Atallah anunció que en los próximos días estarán iniciando una campaña de prevención contra el dengue, a propósito de los casos registrados en el país recientemente.

Tras el fallecimiento por dengue del adolescente de 17 años Germán Alejandro Dominicci Coronado, hijo del comunicador santiagués Germán Dominicci, conocido popularmente como Macho Macho, el ministro de Salud Pública Víctor Atallah informó que esa cartera monitorea de cerca la situación de la enfermedad e investiga los casos sospechosos.

“Es importante que entiendan que todos los casos se están investigando, todos los casos que sean sospechosos tenemos que confirmar que sean dengue real”, indicó Atallah.

Leer: Dengue: Exigen a las autoridades “decir la verdad” en torno a muertes

Sectores se han mostrado preocupados por el incremento en los casos de dengue registrados el pasado año. FOTO FUENTE EXTERNA

En ese sentido, anunció una campaña informativa, para mitigar la enfermedad endémica, causada por el mosquito Aedes aegypti, luego de recibir ordenes por parte del presidente Luis Abinader al respecto.

“Ya el presidente nos ha dado el espaldarazo importante, de decir que contamos con todos los recursos necesarios para adquirir los insumos para que se establezca una estrategia intensa en todo el país para controlar la enfermedad”, señaló.

Mientras, la directora del hospital pediátrico Hugo Mendoza Dhamelisse Then Vanderhorst, aseguró que al menos en ese centro hospitalario, los ingresos por esta afección han disminuido considerablemente.

Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del hospital pediátrico Hugo Mendoza, FOTO FUENTE EXTERNA

“El hospital tiene diariamente dos o tres niños por dengue, diferente a como estábamos en meses anteriores, ustedes recuerdan que tuvimos una epidemia de casos muy elevados, los casos que estamos viendo ahora son muy pocos y con niños que están muy estables”, reseñó la doctora Then.

Sin embargo, hace un llamado a la población para que le den seguimiento a los síntomas que presenten los infantes y eviten la automedicación.

Leer: Muere por dengue hijo del comunicador German Dominici

“La fiebre es un signo de alerta de cualquier enfermedad, no solamente de dengue, puede ser un virus respiratorio o cualquier enfermedad, entonces lo correcto es que ese niño se lleve al pediatra, no precisamente a emergencias, para que el pediatra determine el origen de esa fiebre”, señala.

Pese a que las autoridades han afirmado que no se han registrado muertes por dengue en las últimas semanas, el caso del adolescente Dominicci Coronado, se suma al deceso de la niña Sharally Rodríguez de nueve años, hija del también periodista santiagués José Adriano Rodríguez, por esta misma enfermedad a finales del mes pasado.

Germán Alejandro Dominicci Coronado, hijo del comunicador santiagués Germán Dominicci, conocido popularmente como Macho Macho. FOTO FUENTE EXTERNA Sharally Rodríguez de nueve años, hija del también periodista santiagués José Adriano Rodríguez. FOTO FUENTE EXTERNA

Se recuerda que la pasada semana el periodista José Adriano Rodríguez cargó contra las autoridades sanitarias del país, a quienes acusó de ocultar información sobre la realidad de las muertes por dengue registradas en el país.

Es que a pesar de su hija, Sharally Rodríguez Liz, perdió la vida a causa del dengue, las autoridades han resaltado que la situación está bajo control, lo que a su juicio, ha sido una forma de ocultar la realidad.

“No me gusta ventilar cosas personales en televisión, pero me indigna la forma en la que ayer le preguntaron decenas de colegas a esa tal Gina Estrella, que no quisiera decirle yo las palabras que siento, al decir que no se han registrado muertes por dengue, porque me tocó a mí personalmente”, indicó el comunicado visiblemente afectado, durante su intervención en un programa de televisión de Santiago.