Denuncia de irregularidades en Cecanot: lo qué se sabe

El doctor Ramón Alvarado, secretario de salud del partido Fuerza del Pueblo, denunció una grave crisis financiera y de gestión en el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), durante su participación en el programa Sol de la Mañana, transmitido por RCC Media.

Alvarado calificó como “inexplicable” el estado actual del hospital, fundado en 2008 como un modelo de atención especializada de alta calidad. Según sus declaraciones, el centro ha pasado de ser un referente en eficiencia médica a enfrentar colapso operativo, debido al desinterés del actual gobierno y la falta de recursos para mantener sus servicios.

“El CECANOT fue un modelo de eficiencia en el sector salud público. Hoy atraviesa una situación crítica por falta de gestión y abandono institucional”, expresó Alvarado durante la entrevista.

El dirigente político recordó que en sus primeros años, el hospital realizaba miles de procedimientos quirúrgicos anuales, incluyendo cirugías cardiovasculares, oftalmológicas y trasplantes, pero que actualmente enfrenta deudas acumuladas, falta de insumos y reducción de personal especializado.

Las autoridades de salud han respondido negando que el centro esté colapsado, aunque reconocen que existen compromisos financieros pendientes.