Denuncian graves abusos a activistas de Flotilla Sumud

  • EFE
Activistas repatriados. EFE

Argel. EFE.

El equipo jurídico de la Global Sumud Flotilla (GSF), Adalah, denunció ayer “graves abusos” contra los participantes de la misión retenidos en Israel, después de que el Ministerio de Exteriores israelí asegurara que “se respetaban plenamente” los derechos legales de los activistas.

La ONG denunció en un comunicado que los integrantes de la GSF han sido sometidos a condiciones que constituyen “claras violaciones” de sus derechos en virtud del derecho internacional. Un abogado de la Flotilla dijo que unos 478 voluntarios de los 42 barcos de la misión fueron retenidos por Israel desde el miércoles, por lo que quedarían hoy en torno a unos 340 tras deportaciones el fin de semana.

El sábado, varios activistas de 137 deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas. Los activistas también acusaron a las fuerzas israelíes de haber golpeado y tratado de forma degradante a la activista sueca Greta Thunberg, a quien presuntamente arrastraron por el suelo e intentaron obligar a besar bandera israelí.

EFE

EFE

6 octubre, 2025

