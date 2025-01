Denuncian que el padre de David de los Santos murió esperando una condena justa

Familiares de David de los Santos Correa denuncian que su padre, Juan de los Santos Hernández, falleció el pasado sábado 18 debido a una depresión aguda provocada por la muerte de su hijo, quien fue golpeado mientras permanecía detenido en una celda del destacamento policial del ensanche Naco, en Santo Domingo.

«Al papá de David de los Santos lo agarró una depresión, porque él me ponía la mano en el hombro y, llorando, me decía: en dos años y ocho meses a mi hijo no le han hecho la justicia que yo esperaba y que él merecía… Aparte de que él estaba afectado de salud, se le complicó la cosa porque él iba a su médico y se alimentaba bien, pero cuando se enfocó ahí (en la muerte del joven), dejó de comer, dejó de ir a los médicos y luego se le complicó la salud», expresó Elvis Montero, yerno del fallecido.

Por su parte, Damiana Correa, madre de David y esposa de Juan, expresó que la salud del señor, de 72 años, se fue deteriorando debido a la angustia de no ver tras las rejas a todas las personas implicadas en la muerte de su hijo.

«Él estaba afectado de salud, pero eso lo empujó más… Él vivía siempre llorando, porque la justicia no estaba completa», aseguró Correa, quien agregó: «Era mi compañero de casi 30 años, yo me siento triste porque en la casa solo éramos él y yo».

Los parientes de David de los Santos hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades del Ministerio Público para que den seguimiento al caso del joven, ya que, según indicaron, para sentirse conformes, es necesario imponer a los imputados una condena justa.

«Esta familia para poder sentirse conforme, es con una justicia digna. Solamente tenemos cinco gentes detenidas, tres civiles a 30 y dos militares a 15, donde la misma Yeni Berenice dice: que al policía que grabó a David, tenían que cantarle más condena», añadió Montero.

Juan de los Santos Hernández, padre de David de los Santos

Sobre el caso

El joven de 24 años de edad falleció el 1 de mayo de 2022, en el Hospital Doctor Darío Contreras, donde fue conducido de urgencia desde el destacamento policial del sector Naco, donde estaba detenido luego de sostener un intercambio de palabras con Pamela Leticia Vásquez y Yesenia Altagracia Mejía Santos, empleadas de la tienda de perfumes “Senses Sunglasses And Accessories”, que funciona en Ágora Mall.

La Fiscalía del Distrito Nacional acusó de los delitos de homicidio, tortura y barbarie a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, así como a los agentes, capitán Domingo Alberto Rodríguez, al segundo teniente Germán García de la Cruz, al cabo Alfonso Decena Hernández y al raso Sari Manuel González García.

Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, miembros de la seguridad privada de la plaza Ágora Mall, fueron acusados de practicar el apresamiento ilegal del joven David de los Santos, la noche del 27 de abril de 2022, y entregarlo a la Policía afirmando que se trataba de un delincuente.

