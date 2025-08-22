En República Dominicana se han dado a conocer recientemente varios casos de violencia contra menores de edad, hechos que han generado preocupación por parte de la población.

Por eso, hoy damos a conocer las herramientas que tienes a mano para denunciar cualquier hecho que vulnere la vida de los niños, niñas y adolescentes de tu sector.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que cualquier ciudadano puede denunciar casos de maltrato, abuso infantil a través de los canales oficiales habilitados en todo el país.

Se pueden realizar de manera confidencial a la Línea Vida (809-200-1202) de la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las redes sociales oficiales del Conani (@conanirdo) y en las oficinas regionales y municipales, cuyos números de contacto están disponibles en la página web institucional: www.conani.gob.do.

La entidad resaltó que las denuncias pueden ser anónimas.

Sin embargo, exhortó a que los ciudadanos que a la hora de denunciar las personas puedan dar alguna referencia (dirección, nombre del abusador o la víctima) para poder abordar los casos de manera oportuna.

Maltrato a niños (Fuente externa)

Caso recibente de la niña fallecida en Los Guandules

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) lamenta profundamente la muerte de una niña de 7 años, todavía bajo investigación, tras sufrir maltratos físicos sistemáticos a mano de sus tutores, en el sector Los Guandules.

Debemos aclarar que, tras una revisión exhaustiva y haciendo las indagaciones en el territorio, confirmamos que la alerta de este caso no fue hecha al CONANI por ninguno de los canales de comunicación establecidos, sino a otra institución. Esto fue corroborado con familiares de la menor fallecida.

En el CONANI, el protocolo al recibir una denuncia es realizar siempre indagatorias y notificar al Ministerio Público. No se piden pruebas para iniciar estos trámites. Nuestra intervención también puede producirse a partir de denuncias recibidas a través de los canales oficiales: la Línea Vida de la Procuraduría General de la República (PGR) (809)-200-1202; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, nuestras oficinas regionales y municipales, cuyos números telefónicos están disponibles en la página web conani.gob.do, y las redes sociales institucionales.

Padres abusados crían entre maltrato y culpa. ARCHIVO

El CONANI es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección y ejecuta las medidas dictadas por el Ministerio Público, no las define. El CONANI actúa como administrador de estas medidas, asegurando que se cumplan, incluyendo el ingreso de los y las menores de edad en situación de vulnerabilidad a los programas de atención residencial, a través de los hogares de paso y las asociaciones sin fines de lucro (ASFL), donde, del 2024 hasta el primer trimestre del 2025, atendimos 1,822 casos, 720 de maltrato infantil, en un abordaje integral que abarca los aspectos psicosociales, educativos y de salud de cada persona acogida.

Reiteramos nuestro firme compromiso con la niñez y la adolescencia. En un país donde persisten altos niveles de violencia infantil, la protección efectiva requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones, la ciudadanía y los medios de comunicación. Por ello, exhortamos a la población a no callar ante la sospecha o evidencia de abusos, y a denunciar de inmediato. Solo a través de la denuncia podemos activar los mecanismos de protección que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Este caso nos duele profundamente y nos convoca a un trabajo cada vez más articulado con todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección, las familias y las comunidades.

También leer: ANMEPRO dice muchas mujeres empoderadas son objetos de maltratos pero no lo revelan

