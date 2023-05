Denuncias HOY: Mujer dice ella y su hija fueron golpeadas por un joven y su madre

Una mujer y su hija de 16 años fueron supuestamente agredidas por un joven y la madre de este, tras una riña que se produjo cuando se grababa un video musical en el ensanche Kennedy del Distrito Nacional.

La dama que tiene por nombre Yuli Villanueva Javier, llegó hasta la redacción del Periódico HOY pidiendo a las autoridades que intervengan en el caso, ya que siente temor de que su hija vuelva a ser agredida, o ella misma.

Según contó Yuli Villanueva, su hija se encontraba en la grabación de un video musical del cual ella era participante, sin embargo, la madre de otro de los participantes no le agradaba que la joven estuviese en dicha grabación, por lo que procedió a insultarla y posteriormente a agredirla.

«Ella comenzó a decirle cosas feas a mi hija y a mí, mi hija le dijo que hiciera lo que ella quisiera, y entonces le brincó arriba a mi hija y la agredió en la cara», dijo Villanueva.

Villanueva explicó que al ver esta acción, decidió involucrarse para defender a su hija, y fue ahí entonces cuando el hijo de la agresora la golpeó con una botella en la cabeza, por lo que pide que sean procesados con la medida correspondiente

«Cuando yo vi que ella se alzó contra mi hija, yo me metí para defenderla, entonces su hijo me agredió dándome botellazo en la cabeza, me dio trompadas y me partió la boca, y lo que quiero es que los metan presos a ambos por abusadores», añadió.

Yuli Villanueva dijo también que tras el incidente, tiene miedo de enviar a su hija a la escuela, por lo que diariamente la manda con un motoconchista, razón por la que pide a las autoridades hacerles Justicia.

Le invitamos a leer: ¡Para Najayo! Tres meses de prisión a Emilio López por presunta agresión a Tamara Martínez