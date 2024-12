Denzel Washington recibió el bautismo en una ceremonia especial: “Me tomó tiempo, pero estoy aquí”

Denzel Washington se bautizó a una semana de cumplir 70 años. (Créditos: Facebook/The First Jurisdiction Church of God. REUTERS/Steve Marcus)

Durante la ceremonia, el actor recibió además una licencia de ministro, lo que le abre la posibilidad de ser ordenado en el futuro.

Denzel Washington, conocido por su trayectoria en el cine y su papel en Gladiator II, vivió un momento importante en su vida al ser bautizado el sábado 21 de diciembre en la Iglesia de Kelly, en Harlem, Nueva York.

El evento fue transmitido en vivo a través de su página oficial de Facebook, mostrando el momento en que Washington recibió el bautismo y su certificado. Durante la ceremonia, también se le otorgó una licencia de ministro, lo que le permitirá ser ordenado en el futuro.

Antes de ser bautizado, el actor compartió algunas palabras con la congregación sobre su fe y la importancia del momento, mencionando que, a sus casi 70 años, había sido un proceso largo, pero finalmente lo había logrado. También recordó una profecía que le hizo una mujer cuando tenía 20 años, quien le dijo que viajaría por el mundo y predicaría ante millones de personas.

“En una semana cumplo 70 años. Me tomó tiempo, pero estoy aquí”, expresó ante la multitud.

Denzel Washington contó que una mujer le profetizó que él viajaría por el mundo y predicaría para millones de personas. Créditos: Facebook/The First Jurisdiction Church of God)

“Ella me dijo: ‘Muchacho, vas a viajar por el mundo y predicarles a millones de personas’. Ni siquiera sabía deletrear la palabra profecía. Mi madre escribió la palabra profecía. 50 años después, miro a Dios. Si él puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por ti. El cielo es literalmente el límite y no hay límites para el cielo. A Dios sea la gloria. ¡Aleluya¡ Todo lo que pueda hacer, lo haré por esta iglesia, el Todopoderoso. Sólo quiero estar entre ellos cuando los santos marchen”, señaló.

Cabe destacar que durante la ceremonia, Denzel Washington expresó su gratitud hacia su “amorosa y fiel” esposa, Pauletta Washington, quien estuvo presente entre la congregación para apoyarlo. Incluso, la actriz le dedicó unas palabras a su marido por su bautismo y afirmó que está muy orgullosa de él por el gran ejemplo que le da a los cuatro hijos que comparten (John, de 40 años, Katia, de 37 años, así como los gemelos Olivia y Malcolm, de 33 años).

“Cuarenta y seis años después, aquí sigo parada junto a él como sólo Dios lo quiere. Estoy muy orgullosa de ti. Eres la cabeza de nuestra casa y has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son hijos adultos que saben la diferencia porque les hemos mostrado la diferencia”, dijo la artista.

Pauletta Washington mostró su orgullo por el bautismo de su esposo Denzel Washington (Créditos: Facebook/The First Jurisdiction Church of God))

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood ya había hablado abiertamente de sus creencias religiosas y en un artículo publicado en noviembre por la revista Esquire, el famoso profundizó sobre cómo su relación con Dios ha evolucionado desde su niñez.

Aunque creció asistiendo a la iglesia, confesó que después de ver “gente siendo salvada”, “realmente no sabía” lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Denzel Washington admitió que su momento de mayor claridad espiritual ocurrió en la Iglesia West Angeles de California, un lugar al que llegó gracias al director Robert Townsend.

“Las cosas que decía sobre Dios cuando era niño, las recitaba en la iglesia junto con todos los demás, ahora las sé. Dios es real. Dios es amor. Dios es el único camino. Dios es el camino verdadero. Dios bendice. Mi trabajo es exaltar a Dios, alabarlo y asegurarme de que todos y cada uno con quienes hable durante el resto de mi vida comprendan que él es responsable de mí”, aseguró.

Denzel Washington aseguró que no tiene miedo de las críticas hacía su fe (REUTERS/Aude Guerrucci)

Además, el actor también manifestó que no teme la percepción del público respecto a su fe y reconoció que hablar abiertamente sobre su espiritualidad podría ser visto como arriesgado en la industria del entretenimiento, pero eso no haría que cambiara sus creencias

“No me importa lo que piensen los demás. Ves, hablando del miedo, no puedes hablar así y ganar Oscars. No puedes hablar así y festejar. No puedes decir eso en esta ciudad”, puntualizó.

También puede leer: Lotería de 2024: El 72.480, el Gordo de Navidad