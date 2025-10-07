

San Juan.- El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, encabezó un encuentro junto a autoridades provinciales y destacados líderes comunitarios del paraje Barranca, en San Juan de la Maguana, donde conocieron ampliamente el proyecto y las oportunidades de desarrollo que les brindará el Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en la provincia.

Durante el encuentro, los líderes comunitarios expresaron a Pichardo y a la gobernadora Ana María Castillo, reconocer el gran impacto que tendrá la obra, tanto para Barranca como para San Juan, en sentido general. No obstante, externaron preocupaciones por temas como las condiciones de las calles y carreteras, el arreglo de puentes, la construcción de aceras y contenes.

En tanto que, al dirigirse a los presentes, Pichardo resaltó el empoderamiento que ha mostrado toda la comunidad de Barranca en el seguimiento de los trabajos del Aeropuerto El Granero del Sur, en especial, de la clase más joven.

“El desarrollo llegó a Barranca con este aeropuerto, gracias a la visión del presidente Luis Abinader”, dijo Pichardo, quien comunicó que lo primero que se visualizó en el inicio de la obra, fue la ampliación de la carretera que colinda con los terrenos del aeródromo, así como su readecuación y asfaltado.

“Agradecemos a estas autoridades que han dicho presente hoy, mostrando que Barranca es importante para cada uno de ellos. Gracias a cada uno de estos comunitarios que han dicho presente”, expresó Soribel Montero Alcántara, directora del Centro Educativo José Altagracia Sánchez, de esa comunidad.

“Soy un líder comunitario desde que nací y tengo 73 años. He sido incansable con mi comunidad y por eso hoy nos encontramos aquí dándole gracias a Dios por estas autoridades que hoy honran la comunidad con su presencia. Yo creo que Dios nos dará una oportunidad aquí hoy que ustedes no lo harán por escrito, sino con hechos probados”, indicó Benjamín Canario.

“Este es un aeropuerto que viene a traer desarrollo económico sostenible de toda la comunidad”, insistió Pichardo tras anunciar que ya coordinó con el Ministerio de Obras Públicas, quién aprobó cinco kilómetros de asfalto para la carretera que comunica a la comunidad de Barranca, y se gestionan igual cantidad de kilómetros para continuar los trabajos en la zona.

“Pero esto no se queda ahí, porque el problema de Barranca no solo es asfalto y carretera, sino un tema de capacitación, empleo, acompañamiento social. Y para esto, estamos coordinando unos cursos de capacitación para que los jóvenes se formen en temas aeroportuarios, así como una jornada social, coordinada por el DA.

El Granero del Sur

El Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur continúan avanzando según el cronograma, con un ochenta por ciento de la pista asfaltada, y el cien por ciento de la imprimaciòn en parqueo, calle de rodaje, y otras.

Además, en el edificio terminal se trabaja en el replanteo del segundo nivel. De la misma manera se trabaja en forma ágil en el edificio que alojará los miembros de la Fuerza Aérea Dominicana.

En el encuentro hablaron también la gobernadora Ana María Castillo, el alcalde pedáneo Pedro Encarnación Jeremías, el líder agropecuario Manuel Matos, el director provincial de Obras Públicas, Julio Rosario, y otros, quienes ponderaron el impacto positivo que traerá la obra para la provincia.