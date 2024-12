Departamento Aeroportuario gana 3 de 4 categorías en campaña Dominicana Sin Corrupción

El Departamento Aeroportuario (DA) se alzó este lunes con tres de las cuatro categorías de premiación del concurso de la Campaña Dominicana Sin Corrupción, convirtiéndose en la única institución que ha logrado esta hazaña en la premiación que organiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para las instituciones públicas.

Los reconocimientos al DA, a través de su Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, fueron hechos en la categoría Valoración de Riesgos Conductuales; Tratamiento, Comunicación y Difusión de Riesgos Conductuales, así como la Mejor Campaña Destacada.

En todas alcanzó las máximas puntuación entre los participantes. “Al Departamento Aeroportuario uno lo encuentra en todos los eventos donde hay reconocimientos y planificación. Y esto tiene que ver con el desarrollo; no hay desarrollo turístico, si no hay servicio aeroportuario eficiente y eficaz”, expresó la directora ejecutiva de la DIGEIC, Milagros Ortiz Bosch, al hacer entrega los reconocimientos a Víctor Pichardo, director ejecutivo la institución.

Ortiz Bosch sostuvo que, “donde no hay corrupción, donde hay una conducción de compromiso, resulta que el país crece y crecen las oportunidades”. “Y fíjense el trabajo fabuloso de equipo; toda esta gente está integrada en lo que es el servicio público de una parte muy importante. Si los aeropuertos no funcionan, no es verdad que sería igual”, agregó la funcionaria.

Un orgullo

En tanto que, al referirse a las premiaciones, Pichardo expresó que para toda la institución es un orgullo recibir estos tres reconocimientos en el marco de esta campaña Dominicana Sin Corrupción, la cual ha dinamizado todas las instituciones del Estado para continuar con una política que tenga como visión construir entidades más transparentes.

“Nosotros como Departamento Aeroportuario, hemos aplicado todas las normas y políticas públicas para llevar a cabo esta campaña.

En ese sentido, con la misión de tener una institución capacitada y con una planificación estratégica en su cultura organizacional, lo hemos logrado y nos llena de orgullo recibir estos tres reconocimientos”, expuso.