Departamento Aeroportuario pide informe a Aerodom sobre falla eléctrica en el AILA; operatividad sigue normal

Departamento Aeroportuario informó que inició una investigación sobre falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). En ese sentido, solicitó un informe oficial a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), sobre las causas que provocaron la mañana de este domingo, un corte eléctrico en esa terminal aérea.

En un comunicado, el Departamento Aeroportuario indicó que el corte se debió a un fallo en una de las seccionadoras internas, y no tuvo nada que ver con el sistema externo.

«Por el tipo de operaciones, los aeropuertos mantienen varios protocolos que permitan detectar rápidamente cualquier fallo y activar alternativas inmediatas para garantizar la operatividad, por lo que estamos en el deber de solicitar una investigación que permita determinar la realidad de lo
acontecido», dijo el Departamento Aeroportuario.

«Debemos establecer además, que la situación no ha presentado ningún riesgo para alguna aeronave, y que tanto el campo aéreo con la torre de control se han mantenido operando con sistemas de respaldo, permitiendo que vuelos continúen aterrizando o despegando», puntualizó.

Otras aeronaves han sido desviadas a aeropuertos alternos para mayores facilidades en tierra, como es el proceso demigración.
Ya se están adoptando medidas alterna que permitan devolver la operatividad normal de la terminal lo más pronto posible, concluyó la entidad.

