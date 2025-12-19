13 oro logró Karate

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El karate de la República Dominicana en este 2025 que casi finaliza participó en varias competencias internacionales, donde acumularon un total de 13 medallas de oro, nueve plata y 17 de bronce.

Sus principales directivos tienen ya los ojos puestos en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se montará en el país a partir del 24 de julio del año que viene.

Las informaciones la suministraron el presidente de la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis Ramírez, junto al entrenador Toñito Vólquez, director técnico de los equipos nacionales.

“Iniciamos en marzo pasado donde fuimos a competir al Campeonato Centroamericano y del Caribe (CCCK), donde los atletas criollos lograron tres medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, en evento celebrado en Panamá. La Federación tuvo el apoyo del Ministerio de Deportes, el COD y el INEFI.

Ramírez indicó que luego abril se celebró el Campeonato Nacional Superior (Juegos Militares) (Santo Domingo).

En mayo, al Selección Nacional participó en el Campeonato Senior Panamericano (PKF) donde la República Dominicana obtuvo una presea de oro, con Gerardo Durán, que hizo sonar el himno nacional. La justa se celebró en Monterrey, México.

En esa jornada histórica para el karate dominicano, el atleta Gerard Durán, conquistó la medalla de oro en el Torneo Panamericano de ese deporte 2025, que se celebró con éxitos aquí, convirtiéndose en el único campeón dorado de la República Dominicana en esa edición.

Durán, representante de la Organización INOHUEHA Shito Ryu of America (ISKIA) es entrenando en la Casa Club Villa Olga, deslumbró en la categoría cadete (14-15 años, masculino).

Ese resultado fue posible gracias al respaldo de la Federación Dominicana de Karate (FEDOKARATE), que preside José Luis Ramírez, institución a través de la cual Gerard representó al país en ese Panamericano, demostrando la fortaleza y el desarrollo del karate nacional en escenarios internacionales.

El presidente de la Federación de Karate afirmó que en octubre participaron en el Campeonato Mundial Clasificatorio (WKF) - (Paris - Francia), donde la República Dominicana consiguió tres boletos.

Mientras que el mes pasado de noviembre, en la Final del Campeonato Mundial (WKF) que se celebró en (Cairo - Egipto). En los recientes XX Juegos Bolivarianos de Lima-Perú, el karate regresó con 09 medallas de bronce.

También ganaron ocho oro en el Dojo.Karate Internacional que se celebró en Curazao, en noviembre pasado con una gran actuación de sus atletas.

Curso capacitación en Karate

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez (Borola) y el entrenador, Toñito Volquez, declaró que que la entidad inició el año 2025 con las capacitaciones a los técnicos, árbitros, jueces, entrenadores y atletas, las cuales se celebraron en las siguientes fechas.

“Cumplimos con todo el programa calendario del 2025”, expresaron los dirigentes deportivos.

Nuevos talentos

Dijeron que Karate está trabajando con los nuevos talentos para los futuros ciclos olímpicos.