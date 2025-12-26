24 equipos avanzan a semifinales torneo navideño Luisito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

24 equipos alcanzaron sus pase a las series semifinales de la edición XXXVI del Torneo Navideño de Béisbol de la Academia Luisito Mercedes, opción a la copa Ministerio de Turismo, dedicado a Adolfo Pérez De León, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), partidos efectuados en distintos estadios.

Las ligas clasificadas se enfrentarán este sábado en series pactadas al mejor de tres partidos, los cuales se jugarán en los estadios del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el complejo deportivo de Juan Guzmán enclavado en el sector de Manoguayabo.

Las informaciones al respecto fueron ofrecidas por el dirigente Luisito Mercedes, presidente de la institución organizadora y director técnico del evento, quien dijo que todo está listo para dar apertura este sábado a las semifinales del evento que agrupa a más de dos mil niños, y 10 equipos conformado por peloteros firmados por las distintas organizaciones del béisbol organizado de los Estados Unidos.

“Todo luce indicar que serán unas semifinales bastante reñidas por el buen béisbol que han jugado los equipos durante todo este trayecto de la regular”, señaló Luisito.

De su lado, el comunicador José Luis Mendoza, presidente del comité organizador, felicitó a cada uno de los equipos, encabezados por sus dirigente, por el gran ejemplo que han dado de hermandad dentro del terreno de juego.