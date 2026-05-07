Más de 400 niños verán acción torneo Luis Mercedes

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La Liga Deportiva Mercedes anunció las dedicatorias de cada una de las categorías correspondiente a la edición número 57 del torneo de béisbol interno, que este año llevará el honor del ministro de Obras Pública y Comunicación, ingeniero Eduardo Estrella.

Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, informó que la categoría Enseñanza (7-8 años) estará dedicada al veterano periodista Leo Corporán, editor deportivo del periódico El Nacional y tendrá como equipos a Víctor Mata, Onfalia Morillo, José Luis Corripio Estrada y José Luis Mendoza.

“Con estas distinciones damos inicio de manera formal a los trabajos con miras a nuestro torneo interno de béisbol que contará con la presencia de más de 400 niños, quienes estarán diseminados en las ocho categorías”, dijo Mercedes.

Precisó estar confiado el evento será todo un éxito.