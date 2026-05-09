450 jugadores en inauguración torneo liga Rolando Paulino

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Con 450 jugadores, divididos en 32 equipos, la liga Rolando Paulino dejó inaugurado su tradicional torneo de béisbol 2026, dedicado a los dirigentes Héctor Valentín y René Germán, y en memoriam a Jacqueline Paulino, en los terrenos del parque Claremont.

La actividad arrancó con el desfile de las atletas y la invocación al Todopoderoso por Israel de la Rosa.

El connotado dirigente Rolando Paulino, presidente de la entidad que 49 años fomentando el béisbol menor, agradeció la presencia de los atletas, así como de personalidades invitadas.

“Hoy damos inicio a otra edición más de nuestro torneo de cada año, por lo que espero tenga el mismo éxito que los anteriores”, precisó.

Recordó que el evento tiene especial dedicatoria a los dirigentes Héctor Valentín y René Germán, y en memoriam a su hermana Jacqueline Paulino.

Manifestó será un evento Premium por la gran cantidad de atletas accionarán. Paulino aprovechó para agradecer el respaldo de los NY Yankees, fundación Nuevo Yankee Stadium, Index, así como a los empresarios Roberto Rojas, Neftalí Medina y Claribel sazón.

Armando Peña y Peggy Guzmán entregaron placas de reconocimiento a Richard Izquierdo y Shameeka González, de NAICA.

El acto inaugural contó con la presencia de ohn Sánchez, director del INDEX en Nueva York; Armando Peña, presidente de Raiders; Marco Zambrano de NY Tigers; Arlenis Comprés, de Lions Youth; Juan Corporán, de King Academy; Francisco Guerrero, de Guerreros Academy de Paterson, Miguel Angel Hernández, de Bandits, Albert de la Cruz dePanda.

Además de Héctor Meregildo, de Unión Baseball; Carlos Batista y René Reyes, de Liga Batista, Yoskaira Calderón, Giovanny Santos y Topacio Betemit , de Cyclones baseball, así como de Ernesto de la Cruz y Michelle Vargas, de los Bravos,.

Ululy Martínez, jefe administrativo de NAICA (Neighborhood Inter Cultural Association), presidida por Shameeka González, hizo el lanzamiento de la primer bola, recibida por Pedro Pérez, bateada por Héctor Meregildo, mientras Francisco Guerrero y Ernesto de la Cruz fungieron de árbitros.

Resultados

El seleccionado de Panda, en la división infantil 11-12 años, dirigido por Albert de la Cruz y Miguel Vásquez, ganaron sus respectivos compromisos apoyado en el pitcheo de Johan Alejo. Su receptor LuisTorres y el inicialista Eliam Rodríguez Polanco brillaron a la ofensiva. La novena Unión, de Héctor Meregildo, ha logrado cinco triunfos contra una derrota. Batista baseball tiene 2-1. Bravos de Ernesto y Raiders suman una Victoria.

En la categoría Pampers 4-6 años, Yankees, de Evelyn Navarro, y Raiders, de Robin Adames, exhiben dos victorias. En 7-8 años, King Academy, de Juan Corporán, Unión de Meregildo y Cyclones, de Pedro Guzmán, tienen una victoria.

En la división de 9-10, los Bandits, de Miguel Angel Hernández, tienen marca de 2-1 y los Raiders, de Carlos Rodríguez, han logrado una victoria. En 13-14, Bravos, de Ernesto, Guerrero de Paterson y Batista baseball de Rene Reyes, se han anotado una victoria.