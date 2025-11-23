Unos 548 nadadores de 12 países vendrán al XLII Invitacional Delfines del Naco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Delfines del Naco, equipo de natación del Club Deportivo Naco Inc., anunció la celebración del XLII Invitacional Internacional de Natación, que se llevará a cabo desde el próximo jueves 27 al 30 de este mes de noviembre del 2025, con más 548 nadadores de 49 equipos, entre ellos, 12 países invitados, en el Complejo de Piscinas de la Pontificia Universidad Católica Madre & Maestra (PUCMM), en Santiago de los Caballeros.

La información la dio a conocer el presidente de los Delfines del Naco, en rueda de prensa, donde estuvieron presentes, el presidente de la Junta Directiva, Mario Alvaez Soto, acompañados de otros miembros de la directiva, así como el presidente de la Federación Dominicana de Natación, el doctor Radhamés Tavares.

Camejo dijo que se trata de la competencia internacional de clubes o equipos de natación más emblemática del área Centroamericana y del Caribe, la cual se celebra por sexta vez en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

De su lado, el presidente de la Junta Directiva, Mario Alvarez Soto, afirmó que, nueva vez, se les están brindando todas las facilidades a los Delfines del Naco para que pongan en alto el nombre de la entidad y de la República Dominicana.

Al cierre de las inscripciones del Invitacional, se registraron unos 548 atletas de 49 equipos provenientes de 12 países, Antigua & Barbuda, Aruba, Colombia, Costa Rica, Curazao, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, quienes competirán en las categorías infantiles (9 – 10 y 11 – 12 años), juveniles (13 – 14 y 15 – 16 años), y mayores de 17 años en adelante, quienes competirán en las modalidades de 50, 100, 200, 400, 800 y 1500 metros estilo libre; 50, 100 y 200 en los estilos dorso, pecho y mariposa; 200 y 400 metros combinado; y relevos libres, combinados y mixtos.

Este Invitacional cuenta con el patrocinio de Grupo Cometa, con su marca Baterías LTH®; Induveca, con su marca Yoka®; BDO Auditoría, S.R.L. I – COM Engineering, Isla Dominicana de Petróleo Corporation con su marca Shell®; BHD Puesto de Bolsa, S.A., Consorcio de Tarjetas Dominicanas (Cardnet), Heavy Weight Security, La Fabril, Premium Fireworks, Unirefri, con su marca Comfort Time; Soluciones Electromecánicas, S.R.L., (Soelec), Banco de Reservas de la República Dominicana, Procesadora de Alimentos Prodal, S.A., con su marca Arroz Campos®; Laboratorios Referencia, S.A., Animal Food Line, S.A., con su marca Lulú for Pets®; Pechurica La Fe; y el valioso apoyo de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos, la Pontificia Universidad Católica Madre & Maestra (PUCMM), la Asociación de Natación del Distrito Nacional (ASONADINA), y la Asociación de Natación de Santiago (ASONASA).