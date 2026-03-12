7-2. Canadá avanza por primera vez a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Canadá venció este miércoles por 7-2 a Cuba, a la que eliminó de la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol, y se clasificó por primera vez a los cuartos de final del torneo, además, terminó líder del Grupo A por delante de Puerto Rico, en partido que se disputó en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

La novena puertorriqueña, con marca de tres juegos ganados y una derrota, aunque ya estaba clasificada con antelación a la próxima fase del certamen, quedó segunda en dicha zona.

Con el triunfo ante Cuba, Canadá jugará este sábado en Houston (EE.UU.) por los cuartos de final con el segundo del Grupo B que se definirá entre México, Estados Unidos e Italia esta misma noche.

Cuba, por su parte, se despide en primera fase luego de jugar las semifinales en la edición de 2023, con marca de 2-2, por detrás de Puerto Rico y de una Canadá que aprovechó un ataque oportuno y un picheo sólido para controlar el juego desde la mitad del encuentro.

Los canadienses, dirigidos por el mánager Ernie Whitt, avanzaron a la fase de cuartos de final con marca de 3-1 y superaron a Puerto Rico en el liderato del Grupo A por mayor número de carreras anotadas, 21, contra 10 encajadas, mientras los locales terminaron con un balance de 15-7.

Con una destacada actuación del lanzador Cal Quantrill, quien ganó el juego ante Cuba al tirar cinco entradas en la que recibió una carrera sucia, dos hits, dio un boleto y recetó cinco ponches, y con un jonrón de Abraham Toro, Canadá dominó el partido.

Owen Caissie rompió el 0-0 en el tercer inning con un elevado de sacrificio y Toro puso el 2-0 con un cuadrangular solitario en la quinta entrada.

Aunque Cuba descontó una rayita en el quinto episodio, Canadá hizo un rally de tres anotaciones en el sexto, lo que le dio confianza.

Bo Naylor empujó una carrera con un doble y Otto López impulsó dos más con un sencillo que puso el marcador 5-1 a favor de Canadá.

Cuba trató de tomar aire cuando Ariel Martínez anotó una con sencillo en la séptima entrada para poner el juego 5-2, pero Josh Naylor mantuvo la distancia canadiense por cuatro carreras con un hit en el octavo inning.

Después Caissie apareció nuevamente para sepultar las aspiraciones cubanas, al ampliar la ventaja de Canadá en el noveno episodio y poner el definitivo 7-2 en la pizarra.