Abadina dedicará torneo juvenil U19 al ministro Carlos Valdez Matos

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) inaugurará este sábado su primer torneo del año cuando pongan en marcha el juvenil (U19), en las ramas masculina y femenina, en el polideportivo del club Ensanche Luperón.

La ceremonia protocolar está prevista para el sábado, a las 4:00 de la tarde, en la citada sede.

El certamen, en el que competirán 28 clubes masculinos y seis femeninos, tiene una especial dedicatoria al ministro de la Juventud de República Dominicana, Carlos José Valdez Matos.

Valdez Matos, quien fue designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 390-24, es un ingeniero civil y político que asumió el cargo en julio de 2024, con el enfoque de promover políticas inclusivas, el emprendimiento y el desarrollo integral de los jóvenes.

Los detalles fueron dados por Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, mediante un despacho de prensa en el que resalta la dedicatoria al joven ministro Valdez Matos, quien es un aliado del deporte en la ciudad Capital y en todo el país, en favor de los niños y jóvenes.

Castillo destacó además la participación de esos 28 clubes juveniles (U19) miembros de Abadina, en la rama varonil, y los seis que verán acción -un solo grupo-, en la rama femenina.

Los equipos se dividieron en cuatro grupos, en el A: Ensanche Luperón, Los Prados, Nuevo Horizontes, Orlando Martínez, Los Gladiadores, San Lázaro y Los Pioneros, y en el B: Rafael Paulino, Mauricio Báez, Rosa Duarte, Honduras del Oeste, La Ciénaga, Bameso y Dosa.

En el grupo C fueron ubicados Huellas del Siglo, Rafael Leónidas Solano, San Carlos, María Auxiliadora, Reales del Caliche, Manganagua y Rafael Barias, y en el grupo D están Gregorio Luperón, Simón Bolívar, Jardines del Norte, Montaño, Rottweiler, El Millón y Naco.

Los clubes que verán acción en el femenino son Mauricio Báez, La Ciénaga, San Carlos, Rafael Barias, San Lázaro y Ensanche Luperón.

Castillo valoró que el campeonato cuenta con el patrocinio de la empresa Seaboard “Energía Limpia” y el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).