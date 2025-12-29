Abasado anuncia programación 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado), anunció un ambicioso programa de actividades para el 2026, donde resalta la realización de la X versión del torneo superior.

William Cabral Lugo, presidente de la entidad, asegura que el año que casi concluye rebasaron las expectativas y que el 2026 será de grandes realizaciones para la institución.

El torneo superior de Abasado, el evento más importante de la provincia, está fijado para iniciar el 4 de marzo, teniendo como presidente del Comité Organizador al licenciado Angel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial.

Anunció que harán un curso para árbitros y entrenadores que abarcará el 31 de enero en la Escuela de Entrenadores del Centro Olímpico.

El programa del año incluye los torneos U19, U25 (pre-superior) y U19 femenino. Asimismo los torneos U14, U16, U10 y U12 en ambas ramas, y también está programado el superior femenino.

“Tenemos una ambiciosa programación para el 2026. Abasado sigue trabajando en beneficio del baloncesto y del talento joven”, expuso William Cabral.

Agradeció el apoyo de los que hacen posible todos estos eventos, como el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Banco de Reservas y Seaboard, Energía Limpia, así como los alcaldes.