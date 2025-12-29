Justa
Abasado anuncia programación 2026
William Cabral Lugo, presidente de la entidad, asegura que el año que casi concluye rebasaron las expectativas y que el 2026 será de grandes realizaciones para la institución.
La Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado), anunció un ambicioso programa de actividades para el 2026, donde resalta la realización de la X versión del torneo superior.
El torneo superior de Abasado, el evento más importante de la provincia, está fijado para iniciar el 4 de marzo, teniendo como presidente del Comité Organizador al licenciado Angel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial.
Anunció que harán un curso para árbitros y entrenadores que abarcará el 31 de enero en la Escuela de Entrenadores del Centro Olímpico.
El programa del año incluye los torneos U19, U25 (pre-superior) y U19 femenino. Asimismo los torneos U14, U16, U10 y U12 en ambas ramas, y también está programado el superior femenino.
“Tenemos una ambiciosa programación para el 2026. Abasado sigue trabajando en beneficio del baloncesto y del talento joven”, expuso William Cabral.
Agradeció el apoyo de los que hacen posible todos estos eventos, como el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Banco de Reservas y Seaboard, Energía Limpia, así como los alcaldes.
