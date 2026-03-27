En abril, tres de la RD competirán Grand Prix Internacional MMA

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Tres competidores de República Dominicana se registraron para participar en el Grand Prix Internacional de MMA, cuya primera etapa se efectuará el 10 de abril próximo en Santo Domingo, con un premio de 500 mil dólares, aproximadamente 30 millones de pesos.

Se trata de Oscar “Hierro” Sosa, Elías “La Mole” Santos y Jhonasky “La Maquina” Sojo, de origen venezolano. La cartelera forma parte de una alianza entre la organización estadounidense Gamebred FC y la promotora nacional Fighting Force, consolidando uno de los espectáculos de mayor nivel jamás realizados en la República Dominicana. El evento será en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo, contará con dos torneos simultáneos: uno en la división de peso pesado y otro en la división de peso ligero (155 libras), ambos con un premio de medio millón de dólares para sus respectivos ganadores.

En la división de peso pesado, el experimentado peleador Óscar “Hierro” Sosa, considerado una leyenda de las MMA dominicanas, representará al país enfrentando a un oponente internacional de alto nivel.

Por su parte, en la división de las 155 libras, el doble campeón de Fighting Force, Elías “La Mole” Santos, uno de los nombres más dominantes del panorama local, buscará avanzar en el torneo cuando enfrente al expeleador de UFC y Bellator, Landon Quiñones.

Asimismo el dominico-venezolano Jhonasky “La Máquina” Sojo también verá acción en esta división, enfrentándose al experimentado ex UFC Charles “Boston Strong” Rosa, en un combate pactado a tres asaltos.