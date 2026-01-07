Academia Luisito abrirá inscripciones 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Deportiva Luisito Mercedes iniciará este sábado, a partir de las 8:30 de la mañana, el proceso de inscripción y reinscripción para este nuevo año 2026, en lo que se espera una numerosa matrícula de atletas desde los 5 años en adelante.

Luisito Mercedes, presidente de la entidad, recordó que estarán ubicados en el play de la liga Naco, y que para hacer contacto con dicha academia pueden llamar a los teléfonos 829- 616- 3546, 829-720-9493 y 809-636-7862.

Adelantó que para este año la academia tiene en agenda viajar a varios países, así como de recibir visitas, además de intercambios con distintas ligas del país.

Señaló que la academia cuenta con reputados entrenadores en la enseñanza de niños y jóvenes beisbolistas.

Torneo navideño en etapa final

El veterano dirigente aprovechó para informar que su tradicional torneo navideño está en su etapa final.

“Una vez más nuestro torneo navideño está siendo todo un éxito, por la forma organizada en que se ha celebrado cada partido en la serie regular, semifinal y final”, exclamó.

En tal sentido, valoró la gestión de José Luis Mendoza, como presidente del comité organizador.