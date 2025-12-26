Academia Rafael Báez conquista torneo U14 de Asociación Béisbol Provincia Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Rafael Báez venció 10-4 en la final a la liga Los Frailes para coronarse campeona en el torneo U-14, organizado por la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (ABEPROSADO), en el play de Los Trinitarios.

El lanzador Benjamín Ortiz se acreditó la victoria para compartir el premio de Jugador Más Valioso con los jugadores Diego Báez y Melvito Rivas, quienes también brillaron a la ofensiva y defensiva por los monarcas.

Luego de concluido el partido final, Arquímedes Lugo y César Ortiz, en representación de Cristian Pimente, presidente de la institución organizadora, entregaron el trofeo de campeón al dirigente Rafael Báez, presidente de la academia campeona junto a los jugadores.

“ La gloria es de Dios”, exclamó Rafael Báez tras recibir el trofeo de campeón de manos directivos de la entidad organizadora.

Báez también resaltó el trabajo de cada jugador en el terreno de juego para finalizar invicto en la justa, así como de sus coaches Ariel Báez y Cristopher Guerrero.

De su lado, Arquímedes Lugo y César Ortiz felicitaron a los campeones de la Academia Rafael Báez, así como a los sub campeones de Los Frailes y los demás equipos que accionaron en el evento que culminó con la agenda de trabajo de la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (ABEPROSADO).