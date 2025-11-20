Academia Rafael Báez inicia torneo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Deportiva Rafael Báez puso en marcha la edición XXXV de su tradicional torneo de béisbol navideño con la participación de 20 equipos de diferentes ligas y categorías, del municipio Santo Domingo Este.

La justa dedicada a la coronel de la Policía Nacional, Evelyn Lebrón, tuvo como escenario de apertura el estadio de softbol Ortiz Celado, de la Armada de la República Dominicana.

La actividad se inició con el canto a la patria al ritmo de la banda de música de la Armada Dominicana y la bendición al Todopoderoso por el pastor Adán Encarnación.

Rafael Báez, presidente de la entidad que lleva su nombre, destacó la celebración de su tradicional torneo y el apoyo de las ligas de béisbol invitadas.

Resaltó que “me siento bendecido en este día, ya que pudimos superar muchos obstáculos para conseguir que pongamos en marcha nuestro evento que reúne a cientos de niños y jóvenes de diferentes edades y categorías”.

Agregó: “Son 35 años de ardua labor entregada a la juventud de Villa Duarte y zonas aledañas”.

Luego se procedió a la entrega de una placa a la homenajeada Evelyn Lebrón, quien agradeció la dedicatoria del torneo que reúne a cientos de niños y jóvenes.

“Felicito al dirigente Rafael Báez y su equipo de trabajo por el gran trabajo que por 35 años viene llevando a cabo en favor de la niñez y juventud de este sector de Villa Duarte y zonas aledañas”, exclamó Lebrón.

Indicó que a instituciones como la Academia Rafael Báez siempre deben tomarse en cuenta para cualquier respaldo.

Lebrón estuvo acompañada de su esposo José Restituyo y su hijo Daniel Restituyo.

El niño Junior Armando Féliz pronunció el juramento deportivo.

Lebrón tiró la primera bola, bateada por la Hermana De La Cruz y recibida por Odalis Espinal en representación del licenciado Milcíades Guzmán Leonardo, Procurador Fiscal Titular de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.

En el magno evento infantil que reúne a cientos de niños y jóvenes participan las ligas de Robinson De La Cruz, La Francia, Nelson Gerónimo, Manny Castillo, Punta Torrecilla, Tuna y los anfitriones.